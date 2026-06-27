Rudi Garcia Belçika Milli Takımı'nın "emeklilerine" yönelik eleştirileri sert bir dille reddetti

Belçika Milli Takımı teknik direktörü Rudi Garcia, Dünya Kupası grup aşamasındaki başarılı yürüyüşün ardından, takımın deneyimli futbolcularına yönelik yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Yeni Zelanda karşısında alınan 5-1'lik farklı galibiyet, sadece grup liderliğini garantilemekle kalmadı, aynı zamanda Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Leandro Trossard gibi yıldızların hala üst düzeyde olduğunu kanıtladı. Goal.com'un haberine göre.

Maç sonrası basın toplantısında Garcia, önde gelen oyuncularını savunarak onları yaşlı olarak nitelendirenleri eleştirdi. Teknik adama göre, takımın ana omurgasını oluşturan futbolcuların yeteneği ve tecrübesi Belçika için bir zayıflık değil, aksine en büyük avantajdır. HLN'nin haberine göre, uzman bu futbolculara "emekliler" denilmesini bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

Tecrübe ve yeteneğin zaferi

Karşılaşma boyunca Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku hücum hattında harika bir tandem oluşturarak rakip savunmayı darmadağın etti. De Bruyne bir gol ve bir asist yaparken, Lukaku da kendi adına gol kaydetti. Arsenal forveti Leandro Trossard ise attığı iki golle maçın en iyi isimlerinden biri oldu.

«Dört liderime emekli denilmesine tahammül edemiyorum. Bu çok çirkin ve korkunç bir durum. Eğer ülkede bu seviyede oyuncular varsa, onları desteklemek gerekir. Bugün sahada tüm sorulara cevap verdiler. İşte Belçika'nın "yaşlılarının" neler yapabileceğini görün», diye belirtti Rudi Garcia.

Teknik direktör ayrıca Leandro Trossard'ın takım oyunundaki disiplinini ve taktiksel önemini özellikle vurguladı. Garcia'ya göre, dış dünya Trossard'ın milli takım için verdiği emeği yeterince takdir etmiyor ancak futbolcu bunu oyunuyla kanıtlamaya devam ediyor. Thibaut Courtois gibi bir kalecinin varlığının da takımın güvenini artırdığı belirtildi.

Sıradaki aşama ve hedefler

Belçika grubu birinci sırada tamamlamış olsa da Rudi Garcia sakin kalmamaları çağrısında bulundu. Dört farklı galibiyet önemli olsa da bunun sadece ilk görevin yerine getirilmesi olduğunu belirtti. Teknik adam, Fransa basınında da takımı hakkında olumsuz görüşlerin olduğunu ancak bunun ona ek motivasyon sağladığını söyledi.

Belçika Milli Takımı'nın bu galibiyeti, play-off aşaması öncesinde takım içindeki atmosferi daha da güçlendirdi. Artık "Kırmızı Şeytanlar", turnuvanın belirleyici aşamalarında deneyimli kadrosuyla daha ileriye gitmeyi hedefliyor. Garcia, oyuncularına tam olarak güvendiğini ve onların sadece sahada cevap vereceklerini bir kez daha vurguladı.