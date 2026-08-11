Yandex Knigi'de karakterleri anlatan yapay zekâ kullanıma sunuldu

·7·Teknoloji
Yandex Knigi'de karakterleri anlatan yapay zekâ kullanıma sunuldu

Yandex basın servisinin bildirdiğine göre, «Yandex Knigi» hizmetinin aboneleri, gelecekte şirketin eğlence hizmetlerine entegre edilmesi planlanan Lyumen adlı yapay zekâ asistanının ilk özelliklerini deneyebilecek. Yeni işlev, okuyucuların kitap karakterleri, karakterlerin olay örgüsündeki rolleri ve birbirleriyle ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi almasını sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yenilik özellikle kitap okuma veya sesli kitabı dinleme sürecine uzun süre ara veren ve olay örgüsünün bazı ayrıntılarını unutan kullanıcılar için oldukça kullanışlı. Yapay zekâ, okuyucunun eseri hangi bölüme kadar okuyup dinlediğini doğru şekilde takip ediyor ve gereksiz hiçbir ayrıntıyı açığa çıkarmıyor.

Spoilersız yaklaşım

Geliştiricilerin belirttiğine göre Lyumen, gelecekte yaşanacak olaylar hakkında önceden bilgi vermiyor; yalnızca kullanıcının tanışmış olduğu karakterler ve olaylar hakkında konuşuyor. Bu da eseri okurken merak unsurunun korunmasını sağlıyor.

Yeni işlevin kullanımı da oldukça kolay. Bunun için e-kitap okuyucuda veya oynatıcıda Lyumen düğmesine basıp «Karakterler hakkında» bölümünü seçmek yeterli. Şu anda bu özellik, ana karakterleri bulunan elektronik ve sesli kitapların çoğunda çalışıyor.

Nerede ve nasıl çalışıyor?

Şu aşamada bu işlev, Android ve iOS işletim sistemleri için geliştirilen «Yandex Knigi» mobil uygulamaları üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca özel lumen.yandex.ru web sitesi aracılığıyla da yapay zekâ asistanını etkinleştirebiliyor.

Şirket temsilcilerinin aktardığına göre bu işlev şimdilik test modunda çalışıyor. Tam kapsamlı yapay zekâ hizmetinin herkese sunulmasının ise bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu gelişme, dijital edebiyatla etkileşim sürecini daha ilgi çekici ve interaktif bir aşamaya taşıyabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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