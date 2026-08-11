Scaleup Europe Fonu Avrupa'nın Teknolojik Egemenliğini Güvence Altına Almaya Başladı

Avrupa Komisyonu, 5,7 milyar dolar (5 milyar avro) değerindeki Scaleup Europe fonunun tamamen faaliyete geçtiğini ve ilk yatırımların önümüzdeki haftalarda yapılacağını açıkladı. ixbt.com'a göre bu girişim, Avrupa Birliği'ndeki büyüme aşamasındaki startupları desteklemek ve onların yurt dışına taşınmasını önlemek için atılmış önemli bir adım oldu. Haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Fonun ilk anlaşması, duyurunun yapıldığı gün Finlandiya merkezli uydu istihbaratı şirketi ICEYE ile imzalandı. Günümüzde değeri 11 milyar doların üzerinde olan bu startup, Series F turunda Scaleup Europe desteği alan ilk şirket oldu. ICEYE CEO'su Rafal Modrzewski, uzay teknolojilerinin hükümetler için kritik altyapıya dönüştüğünü belirterek bu fon sayesinde şirketlerin küresel ölçekte rekabet edebilmek için Avrupa'yı terk etmek zorunda kalmayacağını ifade etti.

Avrupa'nın Teknolojik Egemenliğini Korumaya Yönelik Bir Adım

Avrupa'nın ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek, fonun temel hedeflerinden biri. Bölge, yetenekli gençleri ve erken aşamadaki başarılı teknoloji şirketlerini ortaya çıkarmakta zorlanmasa da onları küresel liderlere dönüştürmek için gereken son aşama finansmanının çoğu zaman yurt dışında aranması gerekiyor. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, söz konusu açığı kapatmak amacıyla bu büyük kamu-özel ortaklığı fonunu kurdu.

Geleneksel Avrupa kurumları tarafından yönetilen programların aksine Scaleup Europe, özel yatırımcılar tarafından destekleniyor ve açık bir seçim süreciyle belirlenen varlık yönetim şirketi EQT tarafından yönetiliyor. Bu görev için Eurazeo, Northzone, Vitruvian Partners ve Atomico gibi önde gelen yatırım şirketleri de aday olmuştu.

Gelecekteki Yönelimler ve Finansman Hacmi

EQT CEO'su Per Franzen, bu girişimin Avrupa için tarihî önem taşıdığını belirtti. Ona göre temel görev, erken aşamadaki başarılı işletmeleri Avrupa köklerini koruyarak küresel liderlere dönüştürmek. Komisyon, fon yöneticisine aşağıdaki stratejik alanlara yatırım yapma konusunda geniş yetkiler verdi:

Derin teknoloji (Deep tech)

Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji

Temiz teknolojiler ve enerji

İleri üretim, robotik ve yarı iletkenler

Dijital teknolojiler ve uzay endüstrisi

Scaleup Europe'un bugüne kadar ne kadar fon topladığı henüz bilinmiyor. Ancak fonun ilk kapanışı, Avrupa Komisyonu'nun 1 milyar avroluk (yaklaşık 1,15 milyar dolar) yatırımı ve Avrupa genelinden çekilen kurumsal ortak yatırımcıların desteğiyle gerçekleştirildi. Yönetimindeki varlıklar 300 milyon doları aşan EQT, kendi sermayesinden önemli bir pay yatırarak fonu nihai finansman hedeflerine ulaştırmaya devam edecek.