3 boksörümüz ringde: «IBA.PRO 20» turnuvasının tam maç kartı açıklandı

Rusya Federasyonu’nun Naberejniye Çelni kentinde, prestijli «IBA.PRO 20» profesyonel boks turnuvasının yeni etabı düzenlenecek. Gecede Özbekistan’ın üç tanınmış boksörü — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullayev ve Xalimjon Mamasoliyev — ringe çıkacak.

Organizatörler, 14 Ağustos’ta düzenlenecek etkinliğin tam maç kartını resmen açıkladı.

Mirazizbek Mirzaxalilov IBF European kemeri için mücadele edecek

Turnuvanın en önemli ve Özbekistanlı taraftarlar açısından en anlamlı karşılaşmalarından birinde, amatör boksta dünya ve Asya şampiyonu olan yetenekli boksörümüz Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 nakavt) unvan maçına çıkacak.

Süper horoz sıklette 10 raunt üzerinden yapılacak bu karşılaşmada Mirzaxalilov, yenilgisiz Rus boksör Chingiz Natirov’a (10-0, 5 nakavt) karşı IBF European şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak.

Havasbek Asadullayev ve Xalimjon Mamasoliyev için zorlu sınavlar

Turnuva kapsamında iki Özbek boksör daha bir sonraki önemli maçlarına çıkacak:

Havasbek Asadullayev (8-0, 5 nakavt): Yarı orta sıklette 10 raunt üzerinden yapılacak mücadelede, yenilgi yüzü görmeyen deneyimli Rus boksör Sergey Lubkovich’e (20-0-2, 12 nakavt) karşı ringe çıkacak.

Xalimjon Mamasoliyev: Kruvazör sıklette, deneyimli Rus nakavtçı Yuriy Kashinskiy’ye karşı güçlerini test edecek.

«IBA.PRO 20» turnuvasının ana karşılaşması

Turnuvanın ana karşılaşması (Main Event), süper orta sıklette IBF European kemeri için yapılacak. Amatör boksta dünya şampiyonu olan Rus boksör Jambulat Bijamov (3-0) ile dünya şampiyonası bronz madalyalı ve Sırbistan adına mücadele eden Vladimir Mironchikov (8-0, 6 nakavt) karşılaşacak.

«IBA.PRO 20» turnuvasının tam maç kartı:

Süper orta sıklet (IBF European kemeri, 10 raunt): Jambulat Bijamov (3-0, Rusya) — Vladimir Mironchikov (8-0, 6 nakavt, Sırbistan) Yarı orta sıklet (IBF Youth kemeri, 10 raunt): Ruslan Selimyan (14-0, 8 nakavt, Rusya) — Ivan Kambagire (9-2-1, 4 nakavt, Uganda) Hafif sıklet (IBF Youth kemeri, 10 raunt): Mixail Grigoryan (9-0, 2 nakavt, Rusya) — Genri Otemba (9-1, 5 nakavt, Uganda) Süper horoz sıklet (IBF European kemeri, 10 raunt): Chingiz Natirov (10-0, 5 nakavt, Rusya) — Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 nakavt, Özbekistan) Süper tüy sıklet (6 raunt): Amin Abdullin (2-0, 1 nakavt, Rusya) — Adilet Kurmetov (3-0, 1 nakavt, Kazakistan) Yarı orta sıklet (10 raunt): Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 nakavt, Rusya) — Havasbek Asadullayev (8-0, 5 nakavt, Özbekistan) Süper orta sıklet (Naberejniye Çelni Belediye Başkanı Kupası, 6 raunt): Sergey Sergeyev (2-0, 2 nakavt, Rusya) — Nekruz Salimov (1-0, 1 nakavt, Tacikistan) Kruvazör sıklet: Yuriy Kashinskiy (Rusya) — Xalimjon Mamasoliyev (Özbekistan)

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