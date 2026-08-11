Google'ın Gemini uygulamasının kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı

Yapay zekâ teknolojilerinin küresel ölçekte benzeri görülmemiş bir hızla yaygınlaştığı dönemde Google bir önemli dönüm noktasına daha ulaştı. ixbt.com'un haberine göre şirketin CEO'su Sundar Pichai, X sosyal ağındaki hesabından Gemini uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısında 1 milyar eşiğini tamamen aştığını ve şirket tarihinin en hızlı büyüyen ürünlerinden biri hâline geldiğini duyurdu. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Bu dev dönüm noktası, Google'ın teknoloji ekosisteminde 1 milyarlık kitleye ulaşan onuncu ürün olarak tarihe geçti. Bu hızlı büyüme, Gemini'nin en büyük rakibi OpenAI'ın ChatGPT hizmetiyle rekabeti sürdürdüğünü gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse ChatGPT de bu yılın haziran ayında aynı şekilde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşmıştı.

Yapay zekâyı geniş kitlelere entegre etme stratejisi

Google, yapay zekâ özelliklerini Search, Workspace ve Android gibi tüm temel ürünlerine kademeli olarak entegre ediyor. Özellikle arama motorundaki AI Mode özelliği, küresel ölçekte 1 milyardan fazla aylık aktif kullanıcıya ulaşarak büyük başarı elde etti. Ancak Sundar Pichai'nin açıkladığı son istatistik, diğer kanallardaki kullanıcıları değil, yalnızca bağımsız Gemini uygulamasının verilerini kapsıyor.

Şirket yalnızca kullanıcı sayısını artırmakla kalmıyor, düzenli olarak yeni modeller ve özellikler de sunuyor. Bunlar arasında programlama kodu yazmak ve otonom yapay zekâ ajanlarının görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanan Gemini 3.5 Flash modeli de bulunuyor. Bu tür yenilikler platformun yeteneklerini daha da genişletiyor.

Kullanım alışkanlıkları ve gelecek planları

Google'ın paylaştığı ilgi çekici bilgilere göre kullanıcıların yüzde 35'inden fazlası, metin tabanlı aramanın yanı sıra sesli özellik aracılığıyla doğrudan asistanla iletişim kurmayı tercih ediyor. Ayrıca Gemini, günümüzde her gün 150 milyondan fazla görsel oluşturabiliyor. İlginç olan, uygulamanın büyümesinin yalnızca Google ürünleriyle sınırlı kalmaması; iOS işletim sisteminde de 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşması.

Bu rekor, şirketin 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporlarının yayımlandığı dönemde geldi. Raporda aylık kullanıcı sayısının 950 milyonu aştığı ve günlük aktif kullanıcıların geçen yıla kıyasla üç kat arttığı özellikle vurgulanmıştı. Uzmanlara göre düzenlenecek Made by Google etkinliğinde Pixel cihazları için yeni Gemini özelliklerinin tanıtılması bu rakamları daha da yükseltecek.