Barcelona, Pedro Porro transferi için görüşmelere başladı

İspanyol kulübü Barcelona, savunma hattında beklenen değişikliklere hazırlanmak amacıyla Tottenham'ın sağ beki Pedro Porro'nun temsilcileriyle ilk teması kurdu. Katalan devi, savunmadaki kilit oyuncularından Jules Koundé'ye İngiltere'den artan ilgi olduğu bir dönemde transfer piyasasında aktif hareket ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Savunmada olası değişiklikler ve Arsenal'in ilgisi

Metro gazetesi ve İspanya'nın tanınmış gazetecisi Gerard Romero'nun Jijantes projesine dayandırdığı habere göre Barcelona yönetimi, yaz transfer penceresi kapanmadan önce yaşanabilecek kayıpları önlemeye çalışıyor. Özellikle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu Jules Koundé'yi kadrosuna katmayı çok istiyor. Koundé şu ana kadar ayrılma isteğini dile getirmemiş olsa da geleceğiyle ilgili belirsizlik, Katalan kulübünü alternatif arayışına itiyor.

Gerard Romero'nun sözlerine göre Barcelona, son günlerde Pedro Porro'nun yakın çevresi ve temsilcileriyle resmî temasa geçti. İspanyol futbolcu şu anda Tottenham'ın en yüksek maaş alan oyuncularından biri ve kısa süre önce Londra kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Pedro Porro'nun uluslararası arenadaki başarıları

26 yaşındaki Pedro Porro, son sezonlarda Premier Lig'de istikrarlı ve güvenilir bir performans sergiliyor. Ocak 2023'te Sporting CP'den Tottenham'a kiralık olarak katılan futbolcu, daha sonra İngiliz kulübü tarafından bonservisiyle transfer edildi. Oyuncu, Kuzey Amerika'da düzenlenen uluslararası turnuvada da İspanya Milli Takımı formasıyla etkileyici bir performans sergileyerek dünya şampiyonu olmayı başardı ve turnuvadaki maçların neredeyse tamamında ilk 11'de yer aldı.

Londra kulübündeki istikrarlı performansı ve uluslararası arenadaki başarıları, İspanya'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Ancak Barcelona'nın bu transferi gerçekleştirmesi kolay olmayacak; çünkü futbolcu temmuz ayında Tottenham'la 2031 yılına kadar geçerli, oldukça avantajlı yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Tottenham'ın tutumu

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Pedro Porro'yu taktik sisteminin en önemli parçalarından biri olarak görüyor. İtalyan teknik adam, savunmacının hem savunmada hem de hücumda eşit derecede etkili olmasını takdir ediyor.

Pedro takımımız için çok önemli bir futbolcu ve oyunun her iki yönünde de etkili olabildiğini sürekli gösteriyor, — demişti De Zerbi, oyuncunun sözleşmesi uzatıldıktan sonra. Teknik becerilerinin yanı sıra mentalitesine de değer veriyorum. Her gün öğrenmeye ve gelişmeye çalışıyor.

Barcelona şimdilik yalnızca ilk görüşmelerle yetiniyor. Bundan sonraki adımlar Jules Koundé'nin geleceğine ve kulübün mali imkânlarına bağlı olacak.