Lionel Messi babasının vefatı nedeniyle geçici olarak sahalardan uzak kalacak

Inter Miami takımının kaptanı Lionel Messi, ailesindeki ağır kayıp nedeniyle geçici olarak forma giyemeyecek. Futbolcunun babası Jorge Messi, Arjantin’in Rosario kentindeki hastanelerden birinde 68 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı haber, Amerikan kulübünün tüm camiasını derin bir üzüntüye boğarken takım arkadaşları ve teknik ekip Arjantinli forvete taziyelerini iletti. Goal.com haberine göre bildirdi.

Goal.com’un aktardığı bilgilere göre trajik olay, takım içindeki atmosfere ve oyuncuların psikolojik durumuna ciddi şekilde etki etti. Inter Miami’nin teknik direktörü Gilermo Hoyos, bu kaybın tüm soyunma odasını derinden sarstığını gizlemedi. Ona göre böylesine zor zamanlarda doğru sözleri bulmak çoğu zaman güçtür ve kulüp, kaptanını her anlamda desteklemeye hazırdır.

Anma töreni ve taraftarların desteği

Kulüp yönetimi ve takım, hayatını kaybeden Jorge Messi’yi anlamlı bir şekilde andı. Nu Stadyumu’nda oynanan son Ligler Kupası karşılaşmasından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, stadyum ekranlarında ise onun adı gösterildi. Ayrıca sahaya çıkan futbolcular, saygı göstergesi olarak siyah pazubent taktı.

Stadyuma gelen binlerce taraftar da kaptanlarına kayıtsız kalmadı. Futbolseverler, maçın 10. dakikasında Leo için özel bayraklar açarak desteklerini gösterdi ve tribünde “Fuerza Leo” yazılı etkileyici bir pankart sergilendi. Bu tür saygı gösterileri, futbol dünyasında insanlığın her zaman öncelikli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sahalara dönüş tarihi belirsiz

Lionel Messi’nin şu anda takıma ne zaman döneceği kesin değil. Teknik direktör Gilermo Hoyos, efsane futbolcuya ailesiyle yas tutması ve ruhsal olarak toparlanması için ihtiyaç duyduğu kadar süre verileceğini belirtti. Kulüp yönetimi de sportif sonuçlardan ziyade insani unsurun daha önemli olduğunu vurgulayarak forvete tam özgürlük tanıdı.

Buna rağmen Inter Miami, önündeki resmi maçlara hazırlanmaya devam ediyor. Takım, çarşamba günü 2026 Ligler Kupası grup aşaması kapsamında Club León ile karşılaşacak. Teknik ekip, sahada kaptanın yokluğunu telafi etmek için taktik çalışmalarını sürdürüyor.