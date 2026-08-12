Hindistanlı Yulu girişimi, elektrikli bisiklet filosunu genişletmek için 93 milyon dolar topladı

·50·Teknoloji
Hindistanlı Yulu girişimi, elektrikli bisiklet filosunu genişletmek için 93 milyon dolar topladı

Hindistan’da hızlı teslimat hizmetlerinin hızla geliştiği bir dönemde, elektromobilite alanında faaliyet gösteren Yulu girişimi 93 milyon dolarlık yeni finansman turunu başarıyla tamamladı. TechCrunch’ın haberine göre Bengaluru merkezli şirket, teslimat hizmeti sürücülerine araç satın alma zorunluluğu olmadan haftalık abonelik modeliyle elektrikli scooter sunuyor. Bu finansman, kurye ve lojistik pazarındaki hızla artan talebi karşılamaya odaklanması açısından önem taşıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yulu’nun filosunda şu anda yaklaşık 50 bin elektrikli araç bulunuyor. Bu araçlar haftada yaklaşık 1,6 milyon mil yol kat ediyor ve günde 750 binden fazla teslimatın gerçekleştirilmesini sağlıyor. Yeni finansmanla şirket, filosunu önümüzdeki iki yıl içinde 200 bin bisiklete çıkarmayı ve çeşitli lojistik görevler için tasarlanan daha hızlı elektrikli araçları piyasaya sürmeyi planlıyor.

Finansman turu ve gelecek planı

Series C olarak adlandırılan finansman turu, GEF Capital Partners liderliğinde 63 milyon dolarlık hisse yatırımı ve 30 milyon dolarlık borç finansmanından oluştu. Girişimin kurucusu ve CEO’su Amit Gupta, verdiği röportajda fon faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanan ilk yatırımcıların hisselerini satın almak için yaklaşık 5,5 milyon dolar kullanıldığını belirtti. Anlaşmanın ardından Yulu’nun değerlemesinin yaklaşık 170 milyon dolar olduğu bildirildi.

Önceki yatırımcılar arasında yer alan Bajaj Auto ve Magna International, öncelik haklarından feragat ettikleri için bu tura katılmadı. Bu durum, GEF’in ihtiyaç duyduğu payı almasını sağladı. Gupta, bu turun şirketin halka arzından (IPO) önceki son hisse finansmanı turu olacağını ve gelecekteki filo genişletme çalışmalarının büyük ölçüde borç ve kiralama finansmanıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Şirket ayrıca mevcut mali yılda EBITDA açısından pozitif sonuç elde ettikten sonra, gelecek yıl faiz ve vergilerden önce kârlılığa ulaşmayı hedefliyor.

Hızlı ticaretin ihtiyaçları ve yeni Yulu Express modeli

2017 yılında şehir içi yolcular için bisiklet paylaşım hizmeti olarak kurulan Yulu, COVID-19 pandemisi sırasında gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinin teslimatına olan talebin hızla artmasıyla asıl fırsatını buldu. Şirketin gelirlerinin yaklaşık yüzde 95’i şu anda gig ekonomisi çalışanlarına elektrikli bisikletlerin haftalık abonelik modeliyle kiralanmasından geliyor. Kalan gelir ise Bengaluru’daki istasyon tabanlı kiralama hizmetinden elde ediliyor. Girişim, sonunda bisikletleri doğrudan tüketicilere satma planından vazgeçti.

Büyümenin bir sonraki aşamasını desteklemek amacıyla Yulu, doğrudan Yulu Express adını verdiği tam boyutlu ve yüksek hızlı elektrikli scooter’ı kullanıma sunuyor. Bu araç, daha uzun mesafeli e-ticaret teslimatları, moto-taksi ve ekspres posta hizmetleri için tasarlandı. Bu kullanım alanları, önceki daha yavaş filonun erişemediği güzergâhları da kapsıyor. Planlanan 200 bin aracın yaklaşık üçte birinin bu yeni modelden oluşması bekleniyor.

YuluElektrikli UlaşımGirişimHindistanYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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