Özbekistan - Kongo DR maçını bizimle takip edin

·8·Spor
Özbekistan - Kongo DR maçını bizimle takip edin

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası "K" grubunun üçüncü turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Maç boyunca golleri, tehlikeli atakları, şutları, kartları, oyuncu değişikliklerini ve diğer önemli gelişmeleri sitemizdeki canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.

Özbekistan maça 3-4-3 dizilişiyle başlıyor. İlk 11'de Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Javohir O‘rozov, Sherzod Nasrullayev, Xojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Azizbek Mozgovoy, Jasurbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov yer alıyor.

Kongo DR ise 4-4-2 şemasıyla sahada. Rakip hücuma Cédric Bakambu ve Yoane Vissa liderlik ediyor. Kaleyi Lionel Mpasi koruyor.

Maç başladığında anlatım düzenli olarak güncellenecektir. Sahadaki her önemli pozisyonu bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.

Canlı metin anlatımı

Jonli reportajJONLI
19'VAR
Хьюстон, бизда муаммо бор! Ҳакам эҳтимолий қоидабузарликни кўриб чиқиш учун гол ВАР орқали текширилишига ишора қилди. Конго ДР футболчилари бундан хурсанд эмас.
18'1-1
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) гол киритди!
15'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақибларидан бирини кучли подкат билан йиқитганидан сўнг, Феликс Цвайер ҳуштагини чалди.
14'
Феликс Цвайер ҳуштагини чалди ва Жаҳонгир Ўрозов (Ўзбекистон) ҳужумдаги қоидабузарлиги учун жазоланди. Ҳакамдан тўғри қарор.
14'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига ошириб берди, бироқ ҳимоячилардан бири уни узоқлаштирди.
13'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни шеригига узатишга ҳаракат қилди, бироқ ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қолди. Қанот ҳаками бурчак байроқчасини кўрсатди, Ўзбекистон бурчак зарбасини амалга оширади.
10'1-0
Гол! Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) тўпни дарвозабоннинг ёнидан ўтказиб, дарвозага жойлаб қўйди!
8'
Бриан Ципенга (Конго ДР) жарима майдончаси ичига ёриб кирувчи узатмани амалга оширди, бироқ узатма кучлилик қилди ва Абдувоҳид Неъматов дарвозани тарк этиб, тўпни эгаллаб олди.
4'
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) қоидабузарликка йўл қўйди ва Феликс Цвайер дарҳол жарима зарбасини белгилади.
3'
Йоан Висса (Конго ДР) узатмага етиб борди ва узоқ масофадан дарвоза томон кучли зарба йўллади, бироқ тўп ўнг устундан анча четлаб ўтиб кетгани сабабли дарвозабоннинг қимирлашига ҳам ҳожат қолмади.
2'
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
1'0-1
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
0'
O'yin boshlandi
04:17
Бугунги учрашувга Феликс Цвайер ҳакамлик қилади.
ÖzbekistanKongo DREldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevAbduqodir HusanovDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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