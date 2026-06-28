Özbekistan - Kongo DR maçını bizimle takip edin

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası "K" grubunun üçüncü turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Maç boyunca golleri, tehlikeli atakları, şutları, kartları, oyuncu değişikliklerini ve diğer önemli gelişmeleri sitemizdeki canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.
Kongo DR ise 4-4-2 şemasıyla sahada. Rakip hücuma Cédric Bakambu ve Yoane Vissa liderlik ediyor. Kaleyi Lionel Mpasi koruyor.
Maç başladığında anlatım düzenli olarak güncellenecektir. Sahadaki her önemli pozisyonu bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.
Canlı metin anlatımı
Jonli reportaj● JONLI
19'VAR
Хьюстон, бизда муаммо бор! Ҳакам эҳтимолий қоидабузарликни кўриб чиқиш учун гол ВАР орқали текширилишига ишора қилди. Конго ДР футболчилари бундан хурсанд эмас.
18'⚽1-1
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) гол киритди!
15'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақибларидан бирини кучли подкат билан йиқитганидан сўнг, Феликс Цвайер ҳуштагини чалди.
14'
Феликс Цвайер ҳуштагини чалди ва Жаҳонгир Ўрозов (Ўзбекистон) ҳужумдаги қоидабузарлиги учун жазоланди. Ҳакамдан тўғри қарор.
14'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига ошириб берди, бироқ ҳимоячилардан бири уни узоқлаштирди.
13'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни шеригига узатишга ҳаракат қилди, бироқ ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қолди. Қанот ҳаками бурчак байроқчасини кўрсатди, Ўзбекистон бурчак зарбасини амалга оширади.
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