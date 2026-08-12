Redmi K100 Pro Max amiral gemisi dev batarya ve güçlü işlemciyle tanıtıldı

·53·Teknoloji
Redmi K100 Pro Max amiral gemisi dev batarya ve güçlü işlemciyle tanıtıldı

Xiaomi markası, yeni ve en gelişmiş amiral gemisi akıllı telefonu Redmi K100 Pro Max’i resmen tanıttı. ixbt.com’un haberine göre bu cihaz, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojik çözümleri bir araya getirerek mobil pazar için önemli bir adım olmaya hazırlanıyor. Yeni gadget, amiral gemisi düzeyindeki özelliklerinin yanı sıra benzersiz işlevler de sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefon, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolamayla birlikte çalışan en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle donatıldı. Cihazın kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla 6300 milimetrekarelik alana sahip, sirkülasyon pompalı genişletilmiş bir soğutma sistemi kullanılıyor. Bu sistem, yoğun görevler ve oyunlar sırasında bile aşırı ısınmayı önlüyor.

Ekran ve gelişmiş özellikler

Cihaz, M11 malzemesine dayanan, 2608 x 1200 piksel çözünürlüklü düz 6,9 inç OLED ekranla donatıldı. Ekranın yenileme hızı ise etkileyici bir seviyede: 185 Hz. Akıcı görüntü ve yüksek kalite, multimedya deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

Fotoğraf ve video çekimleri için optik görüntü sabitleme sistemine sahip 200 megapiksel ana kamera görev yapıyor. Buna ek olarak 50 megapiksel periskop telefoto modülü ve aynı çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı lens bulunuyor. Bu donanım, her koşulda kaliteli çekim yapılmasını sağlıyor.

Batarya ve boyutlar

Bu modelin en dikkat çekici özelliği, silikon oranı yüzde 16 olan devasa 9070 mAh kapasiteli bataryası. Yüksek batarya kapasitesine rağmen akıllı telefon yalnızca 8,45 mm kalınlığında ve 238 gram ağırlığında. Arka panel cam elyafı malzemeden üretilirken gövde, IP66, IP68 ve IP69 standartlarına göre suya ve toza karşı tamamen korunuyor.

Cihaz, 100 W kablolu şarj, 50 W kablosuz şarj ve 27 W kablolu ya da 22.5 W kablosuz ters şarj teknolojilerini destekliyor. Ayrıca modelde ultrasonik parmak izi tarayıcısı, USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, HyperOS 3.0 işletim sistemi ve özel Bose 2.1 kanallı ses sistemi bulunuyor.

Çin pazarında Redmi K100 Pro Max’in fiyatı, 12/256 GB’lık sürüm için 4499 yuandan (yaklaşık 670 dolar) başlıyor. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip en üst modelin fiyatı ise 5999 yuan (yaklaşık 890 dolar) olarak belirlendi. Ayrıca tanıtım sırasında Redmi K100 Pro adlı daha küçük bir sürüm de gösterildi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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