«Banka kartı tuzağı»: Türkiye’de yaklaşık 10 Özbekistan vatandaşı hapis riskiyle karşı karşıya

Fotoğraf: Özbekistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu

Türkiye’nin Aydın ilinde, yabancılar adına açılan banka kartları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli mali işlemlerle ilgili acil soruşturmalar başlatıldı. Bu kapsamda yaklaşık 10 Özbekistan vatandaşı soruşturmaya dahil edilirken, bazıları şimdiden parmaklıklar ardına gönderildi. Özbekistanlıları böyle tehlikeli bir tuzağa ne sürükledi ve konsolosluk hangi acil uyarıyı yaptı?

Hukuki durum: Hapis, sınır dışı edilme ve ülkeden çıkış yasağı

Özbekistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan resmi bilgilere dayanarak soruşturmaya dahil edilen vatandaşlarının durumlarının farklılık gösterdiğini açıkladı:

“Bazı Özbekistan vatandaşları mahkeme kararıyla doğrudan tutuklanırken, diğerleri sınır dışı etme merkezlerine yerleştirildi. Bir grup vatandaştan ise Türkiye topraklarını terk etmeyeceklerine dair taahhüt alınarak geçici olarak serbest bırakıldı.”

Soruşturma makamları şu anda her bir kişinin banka kartları aracılığıyla gerçekte ne kadar para aklandığını veya transfer edildiğini belirlemeye çalışıyor. Uygulanacak ağır cezalar büyük ölçüde bu rakamlara göre belirlenecek.

Olayın başlıca ayrıntıları ve vatandaşların durumu

Olay Türkiye’deki soruşturmanın ayrıntıları Bölge Aydın ili (Türkiye) Soruşturmaya dahil edilenlerin sayısı Yaklaşık 10 Özbekistan vatandaşı Uygulanan tedbirler Tutuklama, sınır dışı etme merkezine yerleştirme, ülkeden çıkmama taahhüdü Temel neden Şüpheli mali işlemler ve banka hesaplarının yasa dışı kullanımı Konsolosluk yardımı Hukuki ve diplomatik destek sağlanıyor

Başkonsolosluktan kesin uyarı

Vatandaşlarımız çoğu zaman yüksek kazanç veya kolay para kazanma vaadi karşılığında banka kartlarını, hesaplarını ya da mobil uygulamalarını başka ve tanımadıkları kişilerin kullanımına açarak bir suçun parçası, yani “dropper”, haline geliyor:

“Özbekistan vatandaşlarından banka kartlarını, banka hesaplarını veya mobil bankacılık hizmetlerini yabancı kişilere vermemeleri; kaynağı bilinmeyen paraları kabul etmemeleri ya da başkalarına transfer etmemeleri isteniyor. Bu tür aracılık faaliyetleri Türkiye mevzuatına göre ağır cezai sorumluluğa yol açar!” — Başkonsolosluğun açıklamasından

Siz veya tanıdıklarınız yurt dışında banka kartlarını yabancılara vererek böyle bir dolandırıcılık tuzağına düşme riskiyle karşılaştınız mı?

Bu haberi şu anda Türkiye’de çalışan veya seyahat eden tüm yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza hemen ulaştırın — farkındalık onları hapis ve ağır cezalardan koruyabilir!