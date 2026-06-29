Viktor Gyokeres Arsenal'den ayrılıyor mu: İsveçli forvet geleceği hakkında konuştu

·27·Spor
Viktor Gyokeres Arsenal'den ayrılıyor mu: İsveçli forvet geleceği hakkında konuştu

Arsenal forveti Viktor Gyokeres, transfer piyasasındaki söylentiler ve Atletico Madrid'e gidebileceği yönündeki haberler hakkında ilk kez konuştu. İsveçli futbolcu geçen sezon takımla şampiyonluk yaşamış olsa da, Mikel Arteta'nın hücum hattını güçlendirmek amacıyla onu satabileceği yönündeki haberler artıyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un bildirdiğine göre Arsenal yönetimi, Atletico Madrid yıldızı Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için Gyokeres'i bir takas aracı olarak kullanmayı planlıyor. Bu durum, İsveçli forvetin Emirates Stadium'daki geleceğini soru işaretleri altında bıraktı. Sporting CP'den büyük umutlarla gelen futbolcu, geçen sezonun bir kısmını Kai Havertz'in gölgesinde geçirmek zorunda kalmıştı.

Gyokeres'in transfer konusundaki tutumu

Şu an İsveç milli takımıyla birlikte olan Viktor Gyokeres, geleceği hakkındaki soruları yanıtlarken Londra kulübünde mutlu olduğunu vurguladı. "Diğer kulüplerin ilgisi elbette insanı mutlu eder, ancak Arsenal'de kendimi çok rahat hissediyorum. Geçirdiğimiz harika sezonun ardından sadece olumlu duygulara sahibim", dedi forvet.

Buna rağmen Mikel Arteta, hücum hattında daha fazla çok yönlülük istiyor. Gyokeres tüm kulvarlarda 21 gol atmayı başarmış olsa da, İngiltere Premier League'in fiziksel mücadelelerle dolu ortamında Portekiz'deki kadar istikrar gösteremedi. Julian Alvarez'in gelişi ise Arsenal için taktiksel olarak yeni bir aşama olması bekleniyor.

Uluslararası arenadaki karşılaşma

Futbolcunun şu anki tüm odağı Graham Potter yönetimindeki İsveç milli takımında. İskandinavlar, Dünya Kupası play-off aşamasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. İşin ilginç yanı, bu mücadelede Gyokeres, Arsenal'deki takım arkadaşı ve dünyanın en güçlü savunmacılarından biri olan William Saliba ile yüz yüze gelecek.

"Ona karşı oynamak ilginç olacak. Savunmada neredeyse mükemmel bir düzen kurmalı ve ortaya çıkan fırsatları maksimum düzeyde değerlendirmeliyiz", diyor İsveçli forvet gelecek maç hakkında. Eğer Arsenal, Julian Alvarez transferini gerçekleştirirse, bu Londra kulübünün yeni sezonda unvanını koruma yolundaki en büyük hamlelerinden biri olacak.

ArsenalViktor GyokeresJulian AlvarezTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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