SpaceX Starship aracını okyanustan başarıyla kurtardı

Ixbt.com'a göre SpaceX, Starship Ship 40 prototipini Hint Okyanusu'ndaki Christmas Adası yakınlarındaki sakin sulara ulaştırmaya yönelik zorlu operasyonu başarıyla tamamladığını açıkladı. Havacılık ve uzay sektöründe ilk kez gerçekleştirilen bu benzersiz kurtarma çalışması, geleceğin yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Starship, 13. test uçuşu sırasında tarihinde ilk kez Hint Okyanusu'na kontrollü ve yumuşak bir iniş gerçekleştirmiş, böylece bütünlüğünü korumuştu. Önceki prototiplerin aksine araç, suya çarptığında patlamadı ve inişin hemen ardından Starlink üzerinden telemetri verilerini aktarmayı sürdürdü.

Zorlu çekme süreci ve okyanus testleri

Araç, inişten sonra yaklaşık bir ay boyunca açık okyanusta kaldı. Normand Ranger ve Go Australis gemileri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, zorlu hava koşullarına ve güçlü dalgalara rağmen 52 metrelik dev araç güvenli bir koya getirildi.

Uzmanlar, aracı düşük hızda ve büyük bir dikkatle çekmeyi başardı. Operasyon tamamen tamamlanmış olsa da tuzlu suda uzun süre kalması ve uzay uçuşunun etkileri araçta iz bırakmadan geçmedi.

Aracın durumu ve gelecek planları

İlk haberlere göre araç, açık okyanusta geçirdiği haftalar boyunca önemli ölçüde hasar gördü. Özellikle gövdedeki çok sayıda ısı kalkanı karosu yerinden çıktı; ön yönlendirme kanatlarından biri tamamen kaybolurken diğeri ciddi hasar aldı.

Mühendisler şu anda Starship gövdesinin genel durumunu, ısı kalkanını ve diğer sistemlerini kapsamlı biçimde değerlendirmeye başladı. Uzmanlar, elde edilen verileri ve malzemeleri analiz ederek gelecekteki uzay aracı tasarımını daha da geliştirmeyi planlıyor.