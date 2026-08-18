SpaceX Starship aracını okyanustan başarıyla kurtardı

·1·Teknoloji
SpaceX Starship aracını okyanustan başarıyla kurtardı

Ixbt.com'a göre SpaceX, Starship Ship 40 prototipini Hint Okyanusu'ndaki Christmas Adası yakınlarındaki sakin sulara ulaştırmaya yönelik zorlu operasyonu başarıyla tamamladığını açıkladı. Havacılık ve uzay sektöründe ilk kez gerçekleştirilen bu benzersiz kurtarma çalışması, geleceğin yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Starship, 13. test uçuşu sırasında tarihinde ilk kez Hint Okyanusu'na kontrollü ve yumuşak bir iniş gerçekleştirmiş, böylece bütünlüğünü korumuştu. Önceki prototiplerin aksine araç, suya çarptığında patlamadı ve inişin hemen ardından Starlink üzerinden telemetri verilerini aktarmayı sürdürdü.

Zorlu çekme süreci ve okyanus testleri

Araç, inişten sonra yaklaşık bir ay boyunca açık okyanusta kaldı. Normand Ranger ve Go Australis gemileri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, zorlu hava koşullarına ve güçlü dalgalara rağmen 52 metrelik dev araç güvenli bir koya getirildi.

Uzmanlar, aracı düşük hızda ve büyük bir dikkatle çekmeyi başardı. Operasyon tamamen tamamlanmış olsa da tuzlu suda uzun süre kalması ve uzay uçuşunun etkileri araçta iz bırakmadan geçmedi.

Aracın durumu ve gelecek planları

İlk haberlere göre araç, açık okyanusta geçirdiği haftalar boyunca önemli ölçüde hasar gördü. Özellikle gövdedeki çok sayıda ısı kalkanı karosu yerinden çıktı; ön yönlendirme kanatlarından biri tamamen kaybolurken diğeri ciddi hasar aldı.

Mühendisler şu anda Starship gövdesinin genel durumunu, ısı kalkanını ve diğer sistemlerini kapsamlı biçimde değerlendirmeye başladı. Uzmanlar, elde edilen verileri ve malzemeleri analiz ederek gelecekteki uzay aracı tasarımını daha da geliştirmeyi planlıyor.

SpaceXStarshipUzayTeknolojiStarlink
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Vivo X500 akıllı telefonunda 90 watt şarj ve uydu iletişimi bulunacakVivo X500 akıllı telefonunda 90 watt şarj ve uydu iletişimi bulunacakBugün, 17:55Bilim İnsanları Yapay Zekâ ile Mars Hava Durumunu Tahmin Etmeyi ÖğrendiBilim İnsanları Yapay Zekâ ile Mars Hava Durumunu Tahmin Etmeyi ÖğrendiBugün, 17:27Starship uzaydan döndü, ancak okyanustaki şiddetli fırtına sınavını geçtiStarship uzaydan döndü, ancak okyanustaki şiddetli fırtına sınavını geçtiBugün, 16:53Çin, en güçlü roketini Ay’a fırlatmaya hazırlanıyorÇin, en güçlü roketini Ay’a fırlatmaya hazırlanıyorBugün, 16:29Starlink hız artışına engel: Iridium FCC'ye başvurduStarlink hız artışına engel: Iridium FCC'ye başvurduBugün, 15:51Samsung SDI ve General Motors elektrikli araçlar için yeni bataryalar geliştirecekSamsung SDI ve General Motors elektrikli araçlar için yeni bataryalar geliştirecekBugün, 15:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü