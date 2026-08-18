Guglielmo Vicario Juventus'a katıldı

·1·Spor
Guglielmo Vicario Juventus'a katıldı

İtalyan kaleci Guglielmo Vicario, resmen Torino ekibi Juventus'un futbolcusu oldu. Tottenham'dan transfer edilen deneyimli file bekçisi, yeni takımıyla sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni ve önemli bir döneme adım attı. Goal.com'un haberine göre transfer, taraflar arasındaki görüşmelerin ardından resmen onaylandı ve kaleci İtalya'ya döndü. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Bildirildiğine göre transfer şartları kapsamında Vicario, sezon sonuna kadar Juventus'a bedelsiz kiralık olarak katıldı. Torino ekibi ayrıca ileride oyuncunun bonservisini tamamen satın alma hakkına da sahip oldu. Bu madde, sözleşmenin temel şartlarından biri olarak kayda geçirildi.

Transfer bedeli ve mali detaylar

Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Juventus, sezon sonunda oyuncunun bonservisini tamamen almak isterse Tottenham'a 8 milyon avro ödemek zorunda kalacak. Sözleşmede ayrıca sportif başarılara bağlı olarak 2 milyon avro tutarında ek bonuslar da yer alıyor. Bu durum, gelecekteki mali şartların net biçimde belirlendiğini gösteriyor.

Torino kulübünün resmi açıklamasına göre 1996 doğumlu kaleciyle imzalanan kiralık sözleşme, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak. Bu süre boyunca kulübün teknik heyeti, Vicario'nun yeteneklerini yakından değerlendirme ve onu kadroda tutma konusunda nihai karar verme fırsatına sahip olacak.

Yeni forma numarası ve önündeki görevler

Vicario'nun Torino ekibinde 25 numaralı formayı giyeceği açıklandı. İngiltere Premier Lig'deki kariyerinin ardından Serie A'ya dönen kaleci için bu transfer, kendisini gösterme ve yeni takımında ilk 11'deki yer için mücadele etme açısından önemli bir fırsat niteliğinde.

Kaleci şu anda güven veren performanslarıyla Juventus teknik heyetinin ve taraftarlarının güvenini kazanmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılardaki bu yeni maceranın, kalecinin kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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