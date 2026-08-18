Resmi tanıtıma hâlâ zaman var: iPhone 18 için ilk aksesuarlar satışa çıktı

·3·Teknoloji
Resmi tanıtıma hâlâ zaman var: iPhone 18 için ilk aksesuarlar satışa çıktı

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi serisinin tanıtımına yaklaşık bir ay kalmış olmasına rağmen, Çin'in büyük çevrim içi mağazalarında yeni akıllı telefonlar için özel kılıflar ön siparişe açıldı. ixbt.com'un haberine göre Taobao ve JD.com gibi satış platformlarında bu aksesuarların fiyatı yaklaşık 22–36 yuan arasında değişiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Satıcılar, müşterilerini ürünün yeni akıllı telefonların kesin teknik özelliklerine ve boyutlarına uygun şekilde hazırlandığına ikna etmeye çalışıyor. Bazı satıcılar, alıcıları çekmek ve endişelerini azaltmak amacıyla, hata olması durumunda bile kılıfı yedi gün içinde herhangi bir açıklama gerekmeksizin iade alma garantisi sunuyor.

Sektördeki olağan uygulama ve CAD tasarımlarının sırrı

Bu durum, her yıl yeni nesil akıllı telefonların tanıtımından önce düzenli olarak tekrarlanıyor. Aksesuar üreticileri pazara ilk girenler arasında yer almak ve ilk alıcı dalgasını hazır ürünlerle karşılamak için önceden harekete geçiyor.

Daha önce iFunSmart'ın henüz tanıtılmamış katlanabilir iPhone için hazırlanan kılıfların fotoğraflarını yayımlaması geniş yankı uyandırmıştı. Üreticiler genellikle cihazlar satışa çıkmadan birkaç ay önce CAD tasarımlarını elde ediyor. Bu da aksesuarları yeni ürünle aynı anda sunmalarını sağlıyor.

Önceki yıllardaki benzer durumlar ve üretim hızları

Benzer bir süreç, zamanında iPhone 17'nin piyasaya çıkışından önce de görülmüştü. Sızdırılan çizimlere dayanarak Çin'deki mağazalar özel maketler sipariş etmiş ve kullanıcılara cihazın gelecekteki tasarımını önceden görme fırsatı sunmuştu.

Aksesuar pazarı hareketlenirken akıllı telefonların üretim süreci de hız kesmeden devam ediyor. Kaynaklara göre iPhone 18 ve iPhone 18 Pro modellerinin seri üretimine daha temmuz ayında başlandı.

Apple'ın günümüzdeki ana montaj ortağı Foxconn'un fabrikaları, üretim kapasitesini daha da artırmak ve talebi tamamen karşılamak için aktif biçimde yeni çalışanlar alıyor. Bu durum, yaklaşan tanıtımın küresel teknoloji pazarında büyük bir ilgiyle beklendiğini gösteriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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