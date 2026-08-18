Vivo X500 akıllı telefonunda 90 watt şarj ve uydu iletişimi bulunacak

Çin’in 3C düzenleyicisi tarafından yeni bir Vivo akıllı telefon onaylandı ve bu cihaz mobil pazarında büyük ilgi uyandırdı. ixbt.com’un haberine göre, V2602A model numarasıyla listelenen bu cihazın, merakla beklenen Vivo X500 serisine ait olduğu tahmin ediliyor. Telefonun tanıtımının bu yılın eylül ayında Çin’de yapılması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce bu serideki X500 Pro ve X500 Pro Max modelleri de benzer resmî belgeler almıştı. Yeni sertifikasyon süreci, cihazın teknik özelliklerini ve özellikle 90 watt kablolu şarj teknolojisini desteklediğini fiilen doğruladı. Ayrıca akıllı telefonda n79 frekans bandı ve BeiDou uydu iletişiminin bulunacağı ortaya çıktı.

Tasarım ve görünümdeki değişiklikler

Temel Vivo X500 modelinin görünüm açısından Pro sürümlerinden belirgin şekilde farklı olması bekleniyor. Daha pahalı sürümlerde arka panelin ortasında büyük, yuvarlak bir kamera modülü yer alırken temel modelde bu modüler sistemin sol üst köşeye taşınacağı tahmin ediliyor.

Cihaz, 1,5K çözünürlük sunan düz tasarımlı 6,59 inç OLED ekranla donatılacak. Performans tarafında ise akıllı telefonda Dimensity 9000 serisinden bir işlemcinin kullanılması bekleniyor. İddialara göre Pro modeller 2 nanometrelik Dimensity 9600 Pro çipiyle donatılırken temel sürümde biraz farklı, 3 nanometrelik bir platform kullanılabilir.

Pil kapasitesi ve kamera özellikleri

Bu mobil cihazın en önemli avantajlarından biri etkileyici bataryası olacak. Cihazın yaklaşık 7500 mA·ch kapasiteli bir bataryayla sunulacağı belirtiliyor. Kullanıcılar ayrıca 90 watt kablolu ve 40 watt kablosuz şarj seçeneklerinden yararlanabilecek.

Ana kamera sistemi de üst düzey teknik özellikler sunacak. Sistem, özellikle 1/1,28 inç boyutunda 50 megapiksellik bir ana sensöre dayanıyor. Kamera kurulumu ayrıca 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir modül ve 64 megapiksellik periskop telefoto lens içerecek.

Vivo X500 serisindeki tüm yeni cihazların kutudan çıkar çıkmaz Android 17 işletim sistemiyle çalışması ve özel OriginOS 7 arayüzüyle donatılması bekleniyor.