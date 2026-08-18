Xiaomi şirketi popüler akıllı telefonlar için güncellemeleri durdurdu

·3·Teknoloji
Xiaomi şirketi popüler akıllı telefonlar için güncellemeleri durdurdu

Xiaomi, yazılım desteği sunulmayan cihazlar listesini resmen güncelledi. Ixbt.com'a göre, bu yılın 17 Ağustos tarihinden itibaren birçok popüler akıllı telefon modeli için ürün yazılımı ve güvenlik yamalarının yayımlanması durduruldu. Bu değişiklik, kullanıcıların günlük güvenliğini ve cihazların gelecekteki performansını etkileyebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu kısıtlamanın Xiaomi ve Redmi markalarına ait toplam altı modeli kapsadığı ortaya çıktı. Bu karar nedeniyle söz konusu akıllı telefonların sahipleri yeni işletim sistemi sürümlerinden ve özelliklerinden mahrum kalacak. Bununla birlikte, tam desteğin sona ermesi cihazların hemen çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor.

Hangi modeller desteğini kaybetti?

Şirketin resmî veri tabanında yapılan değişikliklere göre, gelecekte yazılım güncellemeleri almayacak cihazların bir listesi oluşturuldu. Bu listede çoğunlukla orta ve alt segmentteki popüler cihazlar yer alıyor; bunlardan bazıları piyasaya çıkalı çok uzun zaman olmamıştı.

Güncelleme listesinden çıkarılan cihazlar şunlardır:

  • Redmi 12 5G
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12S Pro
  • Redmi Note 12R
Bu modellerin sahipleri artık resmî kanallar üzerinden sistem güncellemelerini alamayacak. Bu durum, zamanla bazı modern uygulamaların çalışmasında küçük sorunlara yol açabilir.

Güvenlik sorunları ve istisnalar

Ancak uzmanlar, yazılım desteğinin resmen sona ermesinin kullanıcıların sorunlarla baş başa kalacağı anlamına gelmediğini belirtiyor. Xiaomi, kendi politikası gereği cihazlarda kritik bir güvenlik açığı veya ciddi bir güvenlik tehdidi tespit edilirse bazı özel durumlarda düzeltmeler yayımlayabilir.

Bununla birlikte, düzenli olarak yayımlanan aylık veya üç aylık güvenlik yamaları artık bu modellere uygulanmayacak. Bu durum, teknoloji pazarında eskiyen cihazlar için doğal bir süreç ve şirketlerin kaynaklarını daha yeni nesil cihazlara yönlendirmesini gerektiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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