Christopher Nkunku'nun Milan'dan ayrılması bekleniyor

·2·Spor
Christopher Nkunku'nun Milan'dan ayrılması bekleniyor

Fransız forvet Christopher Nkunku'nun yaz transfer döneminde İtalyan kulübünden ayrılacağı kesinleşmiş görünüyor. Goal.com'un haberine göre futbolcu, teknik direktör Ruben Amorim'in planlarında yer almadığı için kariyerine başka bir takımda devam etmeye çok yakın ve etrafındaki transfer piyasasında yoğun görüşmeler başladı. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Geçtiğimiz yaz Milan, futbolcuyu kadrosuna katmak için 37 milyon avro ve 5 milyon avro bonus ödemeyi kabul etmişti. Ancak beklenen sonuçların alınamaması ve sözleşmedeki bazı bonusların devreye girmemesi nedeniyle İtalyan kulübü, finansal kayıpları önlemeye çalışıyor.

Transfer bedeli ve kulübün şartları

Kaynağa göre Milan, futbolcunun transferinden en az 30 milyon avro gelir elde etmek veya satın alma opsiyonu ya da zorunluluğuyla 22,6 milyon avroluk ücretli bir kiralama anlaşmasını kabul etmek istiyor. Başlangıçta bu talepler piyasanın gerçek durumuyla örtüşmüyor gibi görünse de kulüp, son saatlerde futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine de açık olduğunu belirtti.

Nkunku, takımın Polonya'da Manchester United'a karşı oynadığı hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Ayrıca kişisel nedenlerle cuma günü Milanello'dan ayrıldığı ve ardından bireysel antrenmanlara başladığı öğrenildi.

Talip kulüpler ve gelecek planları

Şu anda Fransız forvet için birkaç ciddi talip mücadele ediyor. Eski kulübü RB Leipzig, futbolcuyu geri getirmek için aktif girişimlere başladı ve Alman ekibi bu transferde en güçlü aday olarak görülüyor.

Bununla birlikte Rafael Leão transferindeki son gelişmeler doğrultusunda Milan ile Türkiye'nin Galatasaray kulübü arasında da görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki saatlerde bu konudaki temasların daha da yoğunlaşması bekleniyor. Ayrıca basında Roma ve Manchester United'ın da transfer yarışına katılabileceği yönünde haberler çıktı.

Hatırlanacağı üzere Christopher Nkunku, 2023'te Chelsea'ye transfer olmadan önce RB Leipzig formasıyla sergilediği etkileyici performanslarla parlamıştı. Futbolcunun Almanya'ya dönme ihtimali yüksek görülüyor, ancak nihai karar önümüzdeki günlerde yapılacak resmi görüşmelerin ardından belli olacak.

AC MilanChristopher NkunkuRB LeipzigTransferlerSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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