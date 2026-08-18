Manuel Akanji, John Stones’un Inter’de başarılı olacağına inanıyor

·4·Spor
Manuel Akanji, John Stones’un Inter’de başarılı olacağına inanıyor

Goal.com’un haberine göre, İsviçre Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Manuel Akanji, eski takım arkadaşı John Stones’un İtalya Serie A’daki kariyerinin başarılı olacağına kesinlikle inanıyor. Premier Lig’den Serie A’ya geçiş taktiksel değişiklikler gerektirse de deneyimli savunmacı, yeni kulübünün ortamına hızla uyum sağlayacağından şüphe duymuyor. Goal.com bu konuda haber veriyor.

La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda Manuel Akanji, İngiliz futbolcunun potansiyelini övdü. Akanji’ye göre fiziksel açıdan hiçbir sorun yaşanmayacak; zira Premier Lig’den gelen futbolcular bu konuda zaten hazır oluyor. Ancak taktiksel gerekliliklere, özellikle de Cristian Chivu’nun takımının savunma sistemine uyum sağlamak biraz zaman alabilir.

Tanışma ve beklenmedik tesadüfler

İki futbolcunun yolları bir kez daha kesişti; ikili daha önce Manchester City’de birlikte forma giymişti. İlginç olan ise transfer resmen açıklanmadan kısa süre önce ailelerinin Ibiza’daki bir tatil merkezinde tesadüfen karşılaşmasıydı. Akanji bu olayı memnuniyetle hatırladı.

“Her şey beklenmedik bir şekilde gelişti. Transferin onaylanmasından birkaç saat önce eşimle birlikte Ibiza’da onun eşiyle karşılaştık. Onlarla dostluğumuz ve daha önce birlikte tatile çıkmış olmamız nedeniyle bu oldukça ilginç bir tesadüftü” diyen İsviçreli futbolcu, sözlerini sürdürdü.

Inter’de uyum süreci

Manuel Akanji şu anda John Stones’a İtalyan futbol kültürüne ve yeni takımına daha hızlı alışması için bizzat yakından yardımcı oluyor. İsviçreli futbolcu, tercümanlık yaptığını, şehirde yol tarif ettiğini ve hatta birlikte yerel restoranları ziyaret ettiklerini belirtti.

Stones, yeni takımındaki ilk maçlarından itibaren kendini gösterdi ve Real Betis’e karşı oynanan hazırlık maçında gol atmayı başardı. Akanji, onun her türlü görevin üstesinden gelebileceğini ve takımda kısa sürede yerini bulacağını vurguladı.

Rekabet ve Şampiyonlar Ligi hedefleri

Inter savunma hattını önemli ölçüde güçlendirdi. Marsilya’daki kiralık döneminden dönen Benjamin Pavard’ın kadroya katılması, takım içindeki rekabeti daha da artırdı. Akanji, böylesine sağlıklı bir rekabetin yalnızca İtalya liginde değil, Şampiyonlar Ligi’nde de başarı kazanmak için önemli bir faktör olduğunu belirtti.

“Her pozisyon için en az iki üst düzey oyuncumuz var. Güçlü savunma ve geniş kadro, Avrupa arenasında da rekabet etmemizi sağlıyor. Antrenmanlardaki yüksek rekabet ise hepimizin gelişmesine katkıda bulunuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

InterJohn StonesManuel AkanjiSerie AFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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