Guglielmo Vicario Juventus’a katıldı

İtalyan futbolu ve transfer piyasasında ciddi değişimler yaşanıyor. Kaleci Guglielmo Vicario’nun resmen Juventus takımının yeni oyuncusu olduğu açıklandı. Torino kulübü, Tottenham ile anlaşmaya vararak deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Goal.com haber veriyor.

Kaynaklara göre transfer anlaşmasının ayrıntıları da netleşti. 1996 doğumlu İtalyan kaleci, Torino’ya önce bedelsiz kiralık olarak katıldı. Sözleşme şartlarına göre Juventus sezon sonunda oyuncunun bonservisini tamamen satın alma hakkına da sahip olacak.

Transfer bedeli ve mali şartlar

Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Bianconeri, oyuncunun transfer haklarını tamamen elde etmek için ileride 8 milyon avro ödemek zorunda olacak. Ayrıca belirli şartların yerine getirilmesi durumunda 2 milyon avro tutarında ek bonus ödemeleri de öngörülüyor. Taraflar arasındaki geçici anlaşmanın 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Bu anlaşma Juventus yönetimine yeni kalecinin yeteneklerini bir sezon boyunca yakından değerlendirme ve takıma ne ölçüde uyum sağlayacağını gözlemleme fırsatı sunuyor. Bunun ardından kulüp, oyuncunun bonservisini kalıcı olarak alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda nihai kararını verecek.

Yeni forma numarası ve önündeki görevler

İtalyan kaleci, Tottenham’daki kariyerinin ardından ülkesine dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Torino kulübünde kendine özgü 25 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Vicario artık takım içindeki rekabetçi ortamda kendine yer edinmek, teknik heyetin ve takım arkadaşlarının güvenini kazanmak için büyük bir mücadele vermek zorunda.

Kulübün resmi açıklamasında bu transferin, takımın genel stratejisiyle mali ve sportif açıdan örtüştüğü vurgulandı. Sezon boyunca Vicario’nun nasıl bir performans sergileyeceğini ve Juventus’un hedeflerine ulaşmasında kalecinin katkısının ne kadar büyük olacağını zaman gösterecek.