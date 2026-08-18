Apple macOS güncellemesinde kameralı AirPods'un yer aldığı video bulundu

·2·Teknoloji
Apple macOS güncellemesinde kameralı AirPods'un yer aldığı video bulundu

Apple'ın özellikle yerleşik kameraya sahip AirPods kulaklıkları olmak üzere gelecekteki yeni ürünleri için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. MacRumors'un haberine göre, en son macOS güncellemesinin kodları arasında bu cihaza ait özel bir video bulundu. Bu gelişme teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırırken yeni kulaklıkların tanıtımının yaklaştığına işaret ediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Bulunan video görüntülerinde, elinde kitap tutan bir adamın Siri asistanıyla görsel bilgilere dayanarak iletişim kurduğu görülüyor. Videodaki sesli anlatımda, Visual Intelligence özelliği sayesinde çevrenin analiz edilebileceği ve ilgi çekici nesnelerin kaydedilebileceği vurgulanıyor. Bu özellik, kullanıcıların nesneleri doğrudan kulaklık kamerasıyla incelemesine ve bunlarla ilgili soruların yanıtlarını almasına olanak tanıyor.

Teknik ayrıntılar ve yazılım

Yazılım kodlarının incelenmesi sırasında, kulaklık kamerasının engellenmesi durumunda kullanıcıyı uyaran satırlar da tespit edildi. Saç veya başka bir nesne kamerayı kapatırsa sistem kullanıcıyı bu konuda bilgilendirecek. Bloomberg daha önce Apple'ın böyle bir cihazı test etmenin son aşamasında olduğunu bildirmişti.

Kaynaklara göre kameralı AirPods modelleri dış görünüşleriyle AirPods Pro 3 kulaklıklarını andıracak, ancak sapları biraz daha uzun olacak. Ayrıca verilerin bulut hizmetlerine aktarıldığını gösteren özel bir LED ışık göstergesi de bulunacak. Bu özellik, kullanıcı güvenliği ve gizliliğinin korunmasında önemli rol oynayacak.

Pazar rekabeti ve çıkış tarihi

Günümüzde Ray-Ban Meta Glasses, Looki pendant ve Rokid akıllı gözlükleri gibi diğer cihaz türleri benzer görevleri yerine getiriyor. Apple'ın bu hamlesi, gelecekteki bağımsız akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeden önce gerçek dünya zekâsını başka cihazlara uygulama stratejisinin bir parçası olabilir.

Bloomberg daha önce Apple'ın yeni kulaklıkları 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığını bildirmişti. Ancak yeni Siri sürümünün eylül ayında tanıtılmasının beklenmesiyle birlikte şirketin bu kameralı kulaklıkları büyük işletim sistemi güncellemeleriyle eş zamanlı olarak tanıtacağı tahmin ediliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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