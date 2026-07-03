Adam, Çeyiz ve Kilo Tartışması Sonrası Karısını Boğarak Öldürdü

·3·Dünya
Adam, Çeyiz ve Kilo Tartışması Sonrası Karısını Boğarak Öldürdü

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde çeyiz tartışması ve aile içi şiddet trajediyle sonuçlandı. Yerel medyanın bildirdiğine göre, bir adam, çeyiz talepleri ve eşinin dış görünüşüyle ilgili sürekli hakaretlerin ardından 29 yaşındaki karısını boğarak öldürdü.

Ölen Priyanka Kamalakar'ın 2024 yılında Basavaraj Vaddar ile evlendiği kaydedildi. Çiftin evliliğinin başlangıcı huzurlu geçse de, zamanla aralarındaki ilişkiler gerginleşti.

Soruşturma bilgilerine göre, Basavaraj ve akrabaları, Priyanka'dan ailesinden ek para ve altın takılar getirmesini talep etmişlerdi. Bu talepler karşılanmadığı için kadına düzenli olarak psikolojik ve fiziksel baskı uygulandı.

Ayrıca şüphelinin, karısını kilosu nedeniyle sık sık aşağıladığı, fazla kilolu olduğu ve çocuk sahibi olamadığı gerekçesiyle hakaret ettiği belirtildi. Kaynaklara göre bu durum, çift arasında sürekli anlaşmazlıklara ve kavgalara neden oldu.

Bu yılın 29 Haziran akşamı, Xanasi köyündeki evde yeni bir aile kavgası çıktığı bildirildi. Soruşturmanın ilk bilgilerine göre, kavga sırasında Basavaraj karısını boğarak öldürdü. Ayrıca, suç delillerini gizlemeye çalıştığı da iddia ediliyor.

Olayla ilgili olarak kasten adam öldürme maddesi üzerinden ceza davası açıldı. Polis, Basavaraj Vaddar ile üç akrabası olan Renavva, Subhash ve Siddaramesh'i gözaltına aldı.

Şu anda kolluk kuvvetleri tarafından olayla ilgili soruşturma işlemleri devam etmektedir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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