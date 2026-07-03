Arsenal Kadın Takımından Transfer Bombası: Georgia Stanway Londra Kulübünde

İngiltere kadın milli takımının önde gelen orta saha oyuncusu Georgia Stanway, resmen Londra ekibi Arsenal'in bir parçası oldu. Almanya'nın Bayern Münih takımındaki başarılı dört yıllık kariyerinin ardından 27 yaşındaki futbolcu, yeniden vatanına dönmeye karar verdi. Bu transfer, Arsenal için yaz transfer döneminin ilk ve en büyük hamlelerinden biri olup, kulübün gelecek sezonki hırslarının bir göstergesi niteliğinde. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Stanway'in Londra kulübüne transfer olacağı yönündeki söylentiler, oyuncunun bu yılın Ocak ayında Bayern'den ayrılacağını açıklamasıyla birlikte başlamıştı. Uzun süren müzakerelerin ardından futbolcu Cuma günü resmen tanıtıldı. Deneyimli orta sahanın Kuzey Londra'da 4 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Bu transfer, İngiltere kadın futbolu için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Goal.com'un haberine göre, futbolcu yeni takımıyla üç yıllık bir sözleşme imzaladı ve anlaşmada sözleşmeyi bir yıl daha uzatma maddesi bulunuyor. Stanway, Arsenal kadrosuna katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, kulübün kadın futbolunu yeni bir seviyeye taşıma rolünü özellikle takdir etti. Kendi sözlerine göre, kupa kazanma ve bir oyuncu olarak gelişme arzusu onu bu kararı almaya itti.

Almanya'daki Başarılı Dört Yıl

Georgia Stanway'in Münih kulübündeki kariyeri, kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 2022 yılında Manchester City ile olan yedi yıllık ortaklığını sonlandırıp Almanya'ya giden futbolcu, orada gerçek bir yıldıza dönüştü. Bayern formasıyla, dört kez üst üste Bundesliga şampiyonluğu ve iki kez ülke kupası dahil olmak üzere sekiz kupa kazandı.

Ayrıca, bu sezon Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Bu, kulüp için son beş yılın en iyi sonucu olarak kaydedildi. Almanya'daki kariyeri boyunca Stanway sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da kendini kanıtladı. İngiltere milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve 2023 Dünya Kupası'nda finale kadar yükseldi.

Arsenal İçin Yeni Fırsatlar

Arsenal teknik direktörü Renee Slegers, Stanway transferini yüksek şekilde değerlendirdi. Teknik direktöre göre, futbolcunun deneyimi ve kazanma mentalitesi, takımın orta sahasına yeni bir boyut katacak. Stanway'in sahanın merkezindeki aktifliği ve hücumları organize etme yeteneğinin, Londra kulübünün oyun tarzıyla tam olarak örtüşmesi bekleniyor.

Futbolcunun bireysel başarıları da seviyesini kanıtlar nitelikte. Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından ilk kez "Altın Top" (Ballon d’Or) adaylıkları arasında yer almıştı. Artık bu deneyimin, Arsenal'in hem İngiltere liginde hem de uluslararası arenada liderliği geri kazanmasına hizmet etmesi bekleniyor.

Arsenal kadın takımı şu anda yeni sezon öncesi hazırlık sürecine girmek üzere. Stanway gibi üst düzey bir oyuncunun gelişi, takım taraftarlarında büyük bir umut uyandırıyor. Büyük olasılıkla, sezon öncesi kamplarıyla birlikte as kadronun ayrılmaz bir parçası haline gelecek.