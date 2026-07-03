Lionel Scaloni, Arjantin'in Messi faktörüne bağımlı olduğu iddialarına yanıt verdi

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası son 32 turundaki Yeşil Burun Adaları maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Teknik adam, takımın hücum çeşitliliği ve kaptan Lionel Messi faktörüne aşırı bağımlı olunduğuna dair eleştirileri reddetti. Miami'de oynanacak olan bu karşılaşmanın, turnuvanın sürpriz ekibi ile son şampiyon arasında heyecan verici bir mücadele olması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Grup aşamasında Arjantin milli takımı yüzde yüzlük bir performans sergileyerek G grubunu lider tamamladı. Son turda Ürdün'ü 3-1 mağlup eden "albiceleste", play-off aşamasına güvenle yükseldi. Ancak birçok uzman, takımın attığı gollerde Lionel Messi'nin payının çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor. 37 yaşındaki forvet, grup aşamasında rakip ağları 6 kez sarsmayı başardı.

Gol sorumluluğu ve takım oyunu

Goal.com'un haberine göre Lionel Scaloni, takım kaptanının yüksek skor üretkenliğinden endişe duymadığını belirtti. Teknik direktöre göre, golü kimin attığından bağımsız olarak takımın genel galibiyeti her şeyden önce geliyor. "İyi durumdayız ve herkes gibi heyecanlıyız. Karşımızda saygı duyulması gereken, çok iyi oyun sergileyen bir rakip var. Play-off'ta hataya yer yok; kaybeden takım eve döner", dedi.

Messi hakkındaki konuşmalara değinen Scaloni şunları ekledi: "Lionel Messi her türlü koşulda oynamaya alışkın. Diğer oyuncularımızın da fırsatları oldu ancak bunları değerlendiren Leo oldu. Gollerin takıma yayılmasını isterim ama takım kazandığı sürece bu bir sorun değil". Bu açıklama, Arjantin kampında iç huzurun hakim olduğunu gösteriyor.

Yeşil Burun Adaları: Sürpriz ve tehlikeli rakip

Arjantin'in sıradaki rakibi olan Yeşil Burun Adaları milli takımı, bu turnuvanın gerçek keşfi haline geldi. Grup aşamasında İspanya ve Suudi Arabistan gibi güçlü takımları şaşırtan ekip, hiçbir maçta mağlubiyet almadı. Scaloni, rakibin savunma duvarını aşmanın kolay olmayacağının farkında.

"Yeşil Burun Adaları, henüz mağlubiyetin ne olduğunu bilmeden gelen bir takım. Hatta Suudi Arabistan'a karşı galibiyeti hak ettiler. Savunmada merkez koridorları çok iyi kapatıyorlar ve kontra ataklarda son derece tehlikeliler. Kadrolarında teknik kapasitesi yüksek oyuncular var. Onları hak ettiği şekilde değerlendiriyor ve saygı duyuyoruz", diye ekledi teknik direktör.

Bu mücadelenin futbolseverler için büyük ilgi uyandırması doğal. Zira Lionel Messi'nin yer aldığı her maç, dünya genelinde ve bölgemizde en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki son 32 turu maçı, Cuma günü Miami'nin yüksek nemli iklim koşullarında oynanacak.