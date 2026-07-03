Çin Eğitim Sisteminde Devrim: Yapay Zeka Tüm Kademelerde Zorunlu Oldu

·6·Teknoloji
Çin Eğitim Sisteminde Devrim: Yapay Zeka Tüm Kademelerde Zorunlu Oldu

Çin hükümeti, ulusal eğitim sistemini kökten reforme etmeyi amaçlayan kapsamlı bir strateji açıkladı. Buna göre, yapay zeka (AI) teknolojilerinin öğrenimi tüm eğitim kurumu seviyelerinde zorunlu hale getirilecek. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından onaylanan bu beş yıllık plan, ülkenin teknolojik bağımsızlığını sağlama yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni program, doğrudan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ileri teknoloji alanında uzman yetiştirme sürecini hızlandırma çağrılarına dayanıyor. Ekonomik büyüme hızının yavaşladığı ve ABD ile teknolojik rekabetin arttığı bir dönemde Pekin, yapay zekayı gelecekteki kalkınmanın temel itici gücü olarak görüyor. Amaç, öğrenci ve öğrencilerin dijital okuryazarlığını artırmak ve onlarda modern akıllı sistemlerin pratik kullanım becerilerini geliştirmektir.

Stratejik Hedefler ve Teknolojik Egemenlik

Devlet Konseyi belgesine göre, bu politikanın yerel düzeyde sıkı bir şekilde uygulanması bölgesel yönetimlere talimat verildi. Bu girişim, Pekin'in kritik sektörlerde küresel liderliğe ulaşma stratejisinin bir parçasıdır. Batılı ülkelerin ileri yarı iletkenlere ve hesaplama sistemlerine getirdiği ihracat kısıtlamaları karşısında Çin, kendi ulusal teknolojik tabanını oluşturmaya zorlanıyor.

Çin hükümeti bu reformla aynı anda iki önemli görevi çözmeyi hedefliyor: ekonomide iş gücü verimliliğini artırmak için AI teknolojilerini hızla uygulamak ve aynı zamanda otomasyonun iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek. Günümüzde ülkede gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek seyretmesi nedeniyle bu konu oldukça hassas kabul ediliyor.

İş Gücü Piyasası ve Sosyal Koruma

Çin Eğitim Bakanlığı daha önce yükseköğretim kurumlarına yapay zeka odaklı programları genişletmelerini tavsiye etmişti. Bu, mezunların iş gücü piyasasındaki rekabet gücünü artırmanın temel faktörü olarak görülüyor. Aynı zamanda Pekin, otomasyon ve istihdam arasındaki dengeyi korumaya çalışıyor.

Bunu son mahkeme kararları da doğruluyor. Çin mahkemeleri, birkaç vakada çalışanların sadece yerlerine yapay zeka sistemlerinin getirilmesi amacıyla işten çıkarılmasını yasa dışı buldu. Bu durum, hükümetin teknolojik ilerlemeyi sosyal istikrara zarar vermeden gerçekleştirme niyetini gösteriyor.

Özetle Çin, yapay zekayı eğitim sistemine entegre ederek uzun vadeli teknolojik üstünlük sağlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım sadece ekonomik verimliliği artırmakla kalmayıp, gelecek nesilleri yeni dijital gerçekliğe hazırlama imkanı sunuyor.

ÇinYapay ZekaEğitimTeknolojiEkonomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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