iPhone 18 Pro'nun nasıl görüneceği belli oldu

Apple'ın henüz tanıtılmamış iPhone 18 Pro akıllı telefonu hakkında yeni bilgiler internete sızdı. Bu kez cihazın olası dış görünümünü, yeni gövde renklerini ve tasarımdaki bazı değişiklikleri yansıtan görseller kamuoyuyla paylaşıldı.

Bilgilere göre görseller, Apple'ın ana üretim ortaklarından biri olan Tata Electronics şirketine yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırının ardından yayıldı. Android Authority haberine göre, saldırı sonucunda toplam boyutu 630 GB'dan fazla olan 200 binden fazla dosya sızdırıldı.

Insiderlar tarafından paylaşılan görsellerde iPhone 18 Pro için hazırlanan yeni renkler de sergilendi. EarlyAppleLeaks belirttiğine göre Apple, seri üretim için koyu Cherry Red rengini seçti. Şirketin birkaç farklı varyasyonu test ettiği ancak nihai karar olarak bu tonun onaylandığı söyleniyor.

Bununla birlikte, CMF (Color, Material and Finish) programı kapsamında test edilen Burgundy isimli koyu mor renkli gövde de internette ortaya çıktı. Ancak kaynaklar, bu varyantın nihai modeller arasında yer almadığını vurguluyor.

Sızan materyaller, cihazın tasarımına ilişkin önceki tahminleri de destekliyor. Özellikle, akıllı telefondaki ön sensörlerin yeniden konumlandırılması sayesinde Dynamic Island daha kompakt ve daha az dikkat çekici bir görünüme sahip olması bekleniyor.

Daha önce de internette iPhone 18 Procihazının düşme dayanıklılığını değerlendirmek için yapılan dahili test videoları yayılmıştı. Bu durum, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonun sağlamlığı üzerinde de ciddi şekilde çalıştığını gösteriyor.

Apple, şu ana kadar sızan bu bilgilerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Buna rağmen, yayılan görseller ve teknik veriler gelecekteki iPhone 18 Pro etrafındaki ilgiyi daha da artırıyor.