iPhone 18 Pro'nun nasıl görüneceği belli oldu

·180·Teknoloji
iPhone 18 Pro'nun nasıl görüneceği belli oldu

Apple'ın henüz tanıtılmamış iPhone 18 Pro akıllı telefonu hakkında yeni bilgiler internete sızdı. Bu kez cihazın olası dış görünümünü, yeni gövde renklerini ve tasarımdaki bazı değişiklikleri yansıtan görseller kamuoyuyla paylaşıldı.

Bilgilere göre görseller, Apple'ın ana üretim ortaklarından biri olan Tata Electronics şirketine yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırının ardından yayıldı. Android Authority haberine göre, saldırı sonucunda toplam boyutu 630 GB'dan fazla olan 200 binden fazla dosya sızdırıldı.

Insiderlar tarafından paylaşılan görsellerde iPhone 18 Pro için hazırlanan yeni renkler de sergilendi. EarlyAppleLeaks belirttiğine göre Apple, seri üretim için koyu Cherry Red rengini seçti. Şirketin birkaç farklı varyasyonu test ettiği ancak nihai karar olarak bu tonun onaylandığı söyleniyor.

Kırmızı renkli Apple iPhone akıllı telefonunun kamera bloğu ve arka planında

Bununla birlikte, CMF (Color, Material and Finish) programı kapsamında test edilen Burgundy isimli koyu mor renkli gövde de internette ortaya çıktı. Ancak kaynaklar, bu varyantın nihai modeller arasında yer almadığını vurguluyor.

Sızan materyaller, cihazın tasarımına ilişkin önceki tahminleri de destekliyor. Özellikle, akıllı telefondaki ön sensörlerin yeniden konumlandırılması sayesinde Dynamic Island daha kompakt ve daha az dikkat çekici bir görünüme sahip olması bekleniyor.

Daha önce de internette iPhone 18 Procihazının düşme dayanıklılığını değerlendirmek için yapılan dahili test videoları yayılmıştı. Bu durum, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonun sağlamlığı üzerinde de ciddi şekilde çalıştığını gösteriyor.

iPhone 18 Pro'nun nasıl görüneceği belli oldu

Apple, şu ana kadar sızan bu bilgilerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Buna rağmen, yayılan görseller ve teknik veriler gelecekteki iPhone 18 Pro etrafındaki ilgiyi daha da artırıyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone Kullanıcıları Max Messenger'da Bildirimleri Geri Getirmenin Yolunu BulduiPhone Kullanıcıları Max Messenger'da Bildirimleri Geri Getirmenin Yolunu BulduBugün, 14:24Starlink, Paraguay'daki 1600 Okula Yüksek Hızlı İnternet SağlayacakStarlink, Paraguay'daki 1600 Okula Yüksek Hızlı İnternet SağlayacakBugün, 13:50iPhone 18 Pro Max Bataryası Rekor Kırıyor: SIM Kart Yuvasından Vazgeçmenin EtkisiiPhone 18 Pro Max Bataryası Rekor Kırıyor: SIM Kart Yuvasından Vazgeçmenin EtkisiBugün, 13:21Çin Eğitim Sisteminde Devrim: Yapay Zeka Tüm Kademelerde Zorunlu OlduÇin Eğitim Sisteminde Devrim: Yapay Zeka Tüm Kademelerde Zorunlu OlduBugün, 12:55SpaceX Florida'daki devasa Gigabay fabrikasının inşaatını tamamlamak üzereSpaceX Florida'daki devasa Gigabay fabrikasının inşaatını tamamlamak üzereBugün, 12:22Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde mobil internet hızı sınırlandırıldıRusya'nın Murmansk Bölgesi'nde mobil internet hızı sınırlandırıldıBugün, 10:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı