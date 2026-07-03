Starlink, Paraguay'daki 1600 Okula Yüksek Hızlı İnternet Sağlayacak

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi, Starlink uydu interneti aracılığıyla dünyanın uzak bölgelerini dijital dünyaya bağlamaya devam ediyor. Bir sonraki büyük proje kapsamında, Paraguay hükümeti ile iş birliği yapılarak ülkenin en uzak bölgelerindeki 1600'den fazla okulun yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet ağına bağlanması kararlaştırıldı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktardı.

Bu girişim, Paraguay Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MITIC) ve devlet telekomünikasyon şirketi COPACO'nun desteğiyle gerçekleştiriliyor. ixbt.com'un verilerine göre, projenin temel amacı ülke genelindeki dijital eşitsizliği gidermek ve eğitim kalitesini yeni bir seviyeye taşımaktır.

Bu proje sonucunda 50.000'den fazla öğrenci ve öğretmen; çevrimiçi dersler, dijital kütüphaneler ve uluslararası iş birliği platformları gibi modern eğitim kaynaklarından yararlanma imkanına kavuşacak. Eskiden internet erişiminin zor olduğu bölgelerde eğitim süreci artık tamamen dijitalleşecek.

Küresel Ölçekte Genişleme

SpaceX sadece Paraguay ile sınırlı kalmıyor. Şirket, son aylarda Afrika ve Güney Amerika'nın diğer ülkelerinde de faaliyetlerini artırdı. Özellikle Kenya ve Bolivya'daki onlarca uzak okul halihazırda Starlink sistemine başarıyla bağlandı ve bu bölgelerde eğitim verimliliği önemli ölçüde arttı.

Ayrıca SpaceX, Batı Afrika'daki Fildişi Sahili'nde de Starlink hizmetlerini başlatmak için resmi izin aldı. Bu durum, uydu internetinin küresel kapsamını genişleterek, geleneksel kablo altyapısının ulaşamadığı noktalarda tek çözüm haline geldiğini gösteriyor.

Özbekistan koşullarında da bu tür teknolojilerin önemi büyüktür. Ülkemizin dağlık ve uzak köylerine fiber optik hatlar döşemenin yüksek maliyet gerektirdiği göz önüne alındığında, Starlink gibi çözümler gelecekte yerel eğitim ve sağlık kurumları için etkili bir alternatif olabilir.

Şu anda Paraguay'da sadece okullar değil, kırsal bölgelerdeki sağlık merkezlerinin de aşamalı olarak ağa bağlanma çalışmaları başlatıldı. Bu durum, uzaktan tıbbi danışmanlık ve hızlı veri alışverişi yoluyla insan hayatını kurtarmada kritik bir rol oynuyor.