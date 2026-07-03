İstanbul'da Erkekleri Taciz Eden Kadın Aranıyor

Sosyal medyada, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde erkeklere karşı uygunsuz davranışlarda bulunan bir kadının yer aldığı videolar geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay Ümraniye ilçesindeki bir atölyede meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının ürün satma bahanesiyle içeri girerek erkek çalışanı öpmeye çalıştığı görülüyor. Çalışan ise bu davranışlara karşı koyarak kadının iş yerini terk etmesini istedi.

Kısa bir süre sonra, Bayrampaşa ilçesindeki bir depo ve başka bir ticari işletmeden de benzer güvenlik kamerası kayıtları yayıldı. Görüntülerde, kadının erkek çalışanlara rızaları olmadan yaklaştığı ve onları taciz ettiği görülüyor.

Yerel kaynaklara göre, bu olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Şu anda kadının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.