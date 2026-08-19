Xiaomi, 90 gün çalışan akıllı kedi su pınarını tanıttı

·3·Teknoloji
Xiaomi, 90 gün çalışan akıllı kedi su pınarını tanıttı

Xiaomi, evcil hayvanlara yönelik cihaz serisini yeni otomatik cihazı Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition ile genişletti. ixbt.com'a göre yeni model, suyu ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden bir sistem, dört aşamalı filtrasyon ve 90 güne kadar bağımsız çalışabilen bir bataryayla donatıldı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bu cihaz, evcil hayvanların sağlığını korumada ve sahiplerinin bakım işlerini kolaylaştırmada önemli bir rol oynuyor. İlk satışların Çin pazarında ağustos ayının sonunda başlaması planlanıyor. Fiyatının ise yaklaşık 30 ABD doları (199 yuan) olması bekleniyor.

Teknik özellikler ve filtrasyon sistemi

Su pınarı, 3 litre kapasiteli bir su haznesiyle donatıldı. Xiaomi'nin değerlendirmelerine göre bu miktar, bir kedi için yaklaşık 10–15 gün yeterli oluyor. Gövdede kalan su miktarını izlemek için kullanışlı bir şeffaf pencere bulunuyor. Eğimli tasarıma sahip kase ise hayvan su içerken başını daha rahat bir pozisyonda tutmasına yardımcı oluyor.

Sterilization Edition sürümünün en önemli farkı, pompaya yerleştirilmiş UV-C ultraviyole ışınlı temizleme sistemi. Şirkete göre bu sistem, sudaki bakterilerin %99'una kadarını yok edebiliyor. Su; mikrogözenekli polipropilen filtre, aktif karbon, iyon değiştirici reçine ve antibakteriyel katmandan oluşan dört aşamalı bir arıtma sürecinden geçiyor.

Akıllı kontrol ve güvenlik

Filtreler tüylerin, çeşitli kalıntıların ve diğer kirleticilerin suya karışmasını önlüyor. Su seviyesi aşırı düşerse pompa güvenlik amacıyla otomatik olarak kapanıyor. Cihaz, elektrik şebekesine sürekli bağlı olmadan çalışabilmesi için 4000 mA\/soat kapasiteli bir bataryayla donatıldı ve maksimum 90 gün bağımsız çalışabiliyor.

Kullanıcı, su akışının üç modundan birini seçebiliyor: sensör kontrollü, periyodik veya sürekli dolaşım. Son mod, cihazın bir güç kaynağına bağlanmasını gerektiriyor. Çalışma sırasında gürültü seviyesi yalnızca 30 desibel. Gövde IPX7 koruma sınıfına sahip; şarj portunun kapağı kapatıldıktan sonra cihaz akan su altında yıkanabiliyor.

Cihaz, su seviyesinin, batarya gücünün ve filtrenin durumunun uzaktan izlenmesini sağlayan Xiaomi Mi Home uygulamasına bağlanıyor. Uygulama ayrıca filtreyi değiştirme zamanı geldiğinde kullanıcıya zamanında hatırlatma gönderiyor. Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition modelinin boyutları 190 × 230 × 180 milimetre.

XiaomiGadget'larEvcil HayvanlarTeknolojiHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX 2026'da yüzüncü uzay uçuşunu gerçekleştirdiSpaceX 2026'da yüzüncü uzay uçuşunu gerçekleştirdiBugün, 13:23NASA, Falcon 9 roketinin çarptığı Ay kraterinin fotoğrafını yayımladıNASA, Falcon 9 roketinin çarptığı Ay kraterinin fotoğrafını yayımladıBugün, 12:23Elon Musk, Goldman Sachs'ın uzay ekonomisi tahminine katılmadıElon Musk, Goldman Sachs'ın uzay ekonomisi tahminine katılmadıBugün, 11:58HarmonyOS 6 işletim sistemi 80 milyondan fazla cihaza kurulduHarmonyOS 6 işletim sistemi 80 milyondan fazla cihaza kurulduBugün, 11:23Honor dünyanın ilk 2-nm çipli katlanabilir telefonunu hazırlıyorHonor dünyanın ilk 2-nm çipli katlanabilir telefonunu hazırlıyorBugün, 10:52OpenAI gençler için özel ChatGPT sürümünü kullanıma sunuyorOpenAI gençler için özel ChatGPT sürümünü kullanıma sunuyorBugün, 08:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı