Xiaomi, 90 gün çalışan akıllı kedi su pınarını tanıttı

Xiaomi, evcil hayvanlara yönelik cihaz serisini yeni otomatik cihazı Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition ile genişletti. ixbt.com'a göre yeni model, suyu ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden bir sistem, dört aşamalı filtrasyon ve 90 güne kadar bağımsız çalışabilen bir bataryayla donatıldı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bu cihaz, evcil hayvanların sağlığını korumada ve sahiplerinin bakım işlerini kolaylaştırmada önemli bir rol oynuyor. İlk satışların Çin pazarında ağustos ayının sonunda başlaması planlanıyor. Fiyatının ise yaklaşık 30 ABD doları (199 yuan) olması bekleniyor.

Teknik özellikler ve filtrasyon sistemi

Su pınarı, 3 litre kapasiteli bir su haznesiyle donatıldı. Xiaomi'nin değerlendirmelerine göre bu miktar, bir kedi için yaklaşık 10–15 gün yeterli oluyor. Gövdede kalan su miktarını izlemek için kullanışlı bir şeffaf pencere bulunuyor. Eğimli tasarıma sahip kase ise hayvan su içerken başını daha rahat bir pozisyonda tutmasına yardımcı oluyor.

Sterilization Edition sürümünün en önemli farkı, pompaya yerleştirilmiş UV-C ultraviyole ışınlı temizleme sistemi. Şirkete göre bu sistem, sudaki bakterilerin %99'una kadarını yok edebiliyor. Su; mikrogözenekli polipropilen filtre, aktif karbon, iyon değiştirici reçine ve antibakteriyel katmandan oluşan dört aşamalı bir arıtma sürecinden geçiyor.

Akıllı kontrol ve güvenlik

Filtreler tüylerin, çeşitli kalıntıların ve diğer kirleticilerin suya karışmasını önlüyor. Su seviyesi aşırı düşerse pompa güvenlik amacıyla otomatik olarak kapanıyor. Cihaz, elektrik şebekesine sürekli bağlı olmadan çalışabilmesi için 4000 mA\/soat kapasiteli bir bataryayla donatıldı ve maksimum 90 gün bağımsız çalışabiliyor.

Kullanıcı, su akışının üç modundan birini seçebiliyor: sensör kontrollü, periyodik veya sürekli dolaşım. Son mod, cihazın bir güç kaynağına bağlanmasını gerektiriyor. Çalışma sırasında gürültü seviyesi yalnızca 30 desibel. Gövde IPX7 koruma sınıfına sahip; şarj portunun kapağı kapatıldıktan sonra cihaz akan su altında yıkanabiliyor.

Cihaz, su seviyesinin, batarya gücünün ve filtrenin durumunun uzaktan izlenmesini sağlayan Xiaomi Mi Home uygulamasına bağlanıyor. Uygulama ayrıca filtreyi değiştirme zamanı geldiğinde kullanıcıya zamanında hatırlatma gönderiyor. Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition modelinin boyutları 190 × 230 × 180 milimetre.