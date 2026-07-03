Napoli, Massimiliano Allegri'yi Yeni Teknik Direktör Olarak Atadı

İtalyan futbolunda beklenmedik ve sansasyonel bir değişiklik yaşandı: Napoli kulübü, Massimiliano Allegri'yi resmen takımın yeni teknik direktörü olarak tanıttı. Deneyimli uzman, bu görevde Antonio Conte'nin yerini aldı. Bu atama, kulübün yeni stratejik hedeflerinin ve kadrodaki Scott McTominay ile Kevin De Bruyne gibi yıldızlar için yeni bir dönemin başladığının işaretidir. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Kulüp basın servisinin paylaştığı habere göre, 58 yaşındaki Allegri ile Haziran 2029'a kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalandı. Napoli yönetiminin, bu atamayı Allegri ile eski takımı Milan arasındaki sözleşme fesih süreci tamamen tamamlanana kadar gizli tuttuğu kaydedildi. Tüm hukuki meseleler çözüldükten sonra uzman görevine başladı.

Tarihi Dönüş ve Yeni Hedefler

Massimiliano Allegri için Napoli yabancı bir şehir değil. Futbolculuk kariyeri boyunca, özellikle 1997-98 sezonunda Napoli forması giymişti. Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada, Allegri'nin Sassuolo ile alt liglerdeki başarılarından Serie A devlerindeki zaferlerine kadar uzanan teknik direktörlük yolculuğunu özellikle takdir etti.

Allegri, İtalyan futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kariyerinde toplam 6 Scudetto (biri Milan, beşi Juventus ile) ve 5 İtalya Kupası bulunuyor. Ayrıca Juventus'u iki kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Bu zengin deneyimin, Napoli için sadece yerel ligde değil, uluslararası arenada da önemli bir faktör olması bekleniyor.

Kadro Değişiklikleri ve Beklentiler

Yeni teknik direktörün gelişi, takımın önde gelen oyuncuları, özellikle Scott McTominay ve Kevin De Bruyne için hem bir sınav hem de bir fırsat niteliğinde. Allegri'nin taktik şemaları genellikle savunma sağlamlığı ve disiplinli oyuna dayalıdır; bu stilin Napoli'nin oyun felsefesine nasıl uyum sağlayacağı birçok kişinin merak konusu. Önceki teknik direktör Antonio Conte takımı şampiyonluğa taşımış olsa da, onun gidişinin ardından takımda istikrarı korumak Allegri'nin sorumluluğunda olacak.

Allegri'nin Milan'daki son dönemi biraz başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Takımın sezonu beşinci sırada tamamlaması nedeniyle görevden ayrılmıştı. Ayrıca Milan yönetimindeki değişiklikler, özellikle Igli Tare ve Geoffrey Moncada gibi isimlerin ayrılığı da Allegri'nin gidişini hızlandırmıştı. Şimdi ise Napoli'de itibarını geri kazanmayı ve Napoli taraftarlarına yeni zaferler sunmayı hedefliyor.

Massimiliano Allegri ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandı;

Teknik direktörlük kariyeri boyunca 11 büyük kupa kazandı;

Napoli'de Scott McTominay ve Kevin De Bruyne gibi yıldızlarla çalışacak;

Bu, Allegri'nin eski takımı Milan'dan ayrıldıktan sonraki yeni görev yeridir.

İtalyan medyası ve uzmanlara göre, Allegri'nin atanması Napoli için bir risk ancak aynı zamanda büyük hırsların bir göstergesidir. Serie A'yı avucunun içi gibi bilmesi ve zor durumlarda sonuç alma yeteneği, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis için şüphesiz temel seçim kriteri oldu.