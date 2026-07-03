Napoli, Allegri ile yeni bir döneme başlıyor

·34·Spor
Napoli, Allegri ile yeni bir döneme başlıyor

Napoli, Massimiliano Allegri'yi takımın yeni teknik direktörü olarak resmen açıkladı.

58 yaşındaki İtalyan uzman, Napoli ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Altı kez İtalya şampiyonu olan teknik adam, Napoli'yi yeniden Scudetto mücadelesine taşımaya çalışacak.

Sözleşme 2029 yılına kadar geçerli

Edinilen bilgilere göre, Allegri'nin Napoli ile imzaladığı sözleşme 2029 yazına kadar devam edecek.

Taraflar iş birliği konusunda daha Mayıs ayında anlaşmaya varmıştı. Ancak teknik direktörün eski takımı Milan ile olan mali meselelerin tamamen çözülmemesi nedeniyle resmi açıklama gecikti.

Conte'nin ayrılışının ardından seçim Allegri'den yana oldu

Antonio Conte, sezonun sona ermesinin ardından Napoli'den ayrılmıştı.

Bunun ardından kulüp yönetimi yeni bir teknik direktör arayışına girdi ve sonunda geniş tecrübeye sahip Massimiliano Allegri isminde karar kıldı.

Altı kez İtalya şampiyonu

Allegri, teknik direktörlük kariyeri boyunca Serie A'da altı kez şampiyonluk yaşadı.

Şöyle ki:

  • Juventus ile beş kez;

  • Milan ile bir kez

Scudetto'yu kazandı.

Napoli sezonu ikinci sırada tamamladı

Napoli, geçen sezon Serie A'da 76 puan toplayarak ligi ikinci sırada tamamladı.

Şimdi kulübün önündeki temel hedef yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek. Napolililer, bu hedefe Massimiliano Allegri liderliğinde ulaşmayı umuyor.

NapoliMassimiliano AllegriMilan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya Kupası 2026: Üç Maç İçin Net Tahminler — Seri Devam Edecek mi?Dünya Kupası 2026: Üç Maç İçin Net Tahminler — Seri Devam Edecek mi?Bugün, 17:16Cristiano Ronaldo Neden Her Zaman Lionel Messi'den Daha Fazla Eleştiriliyor? Louis Saa Nedenini AçıkladıCristiano Ronaldo Neden Her Zaman Lionel Messi'den Daha Fazla Eleştiriliyor? Louis Saa Nedenini AçıkladıBugün, 17:15Scaloni'den Yeşil Burun Adaları uyarısı: «Hata affedilmez»Scaloni'den Yeşil Burun Adaları uyarısı: «Hata affedilmez»Bugün, 17:00Georgia Stanway Arsenal'i Seçme Nedenini AçıkladıGeorgia Stanway Arsenal'i Seçme Nedenini AçıkladıBugün, 16:51Napoli, Massimiliano Allegri'yi Yeni Teknik Direktör Olarak AtadıNapoli, Massimiliano Allegri'yi Yeni Teknik Direktör Olarak AtadıBugün, 16:18Arsenal ve Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz İsveçli forvetin geleceği hakkında konuştuArsenal ve Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz İsveçli forvetin geleceği hakkında konuştuBugün, 16:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı