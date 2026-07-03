Napoli, Allegri ile yeni bir döneme başlıyor

Napoli, Massimiliano Allegri'yi takımın yeni teknik direktörü olarak resmen açıkladı.

58 yaşındaki İtalyan uzman, Napoli ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Altı kez İtalya şampiyonu olan teknik adam, Napoli'yi yeniden Scudetto mücadelesine taşımaya çalışacak.

Sözleşme 2029 yılına kadar geçerli

Edinilen bilgilere göre, Allegri'nin Napoli ile imzaladığı sözleşme 2029 yazına kadar devam edecek.

Taraflar iş birliği konusunda daha Mayıs ayında anlaşmaya varmıştı. Ancak teknik direktörün eski takımı Milan ile olan mali meselelerin tamamen çözülmemesi nedeniyle resmi açıklama gecikti.

Conte'nin ayrılışının ardından seçim Allegri'den yana oldu

Antonio Conte, sezonun sona ermesinin ardından Napoli'den ayrılmıştı.

Bunun ardından kulüp yönetimi yeni bir teknik direktör arayışına girdi ve sonunda geniş tecrübeye sahip Massimiliano Allegri isminde karar kıldı.

Altı kez İtalya şampiyonu

Allegri, teknik direktörlük kariyeri boyunca Serie A'da altı kez şampiyonluk yaşadı.

Şöyle ki:

Juventus ile beş kez;

Milan ile bir kez

Scudetto'yu kazandı.

Napoli sezonu ikinci sırada tamamladı

Napoli, geçen sezon Serie A'da 76 puan toplayarak ligi ikinci sırada tamamladı.

Şimdi kulübün önündeki temel hedef yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek. Napolililer, bu hedefe Massimiliano Allegri liderliğinde ulaşmayı umuyor.