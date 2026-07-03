Samsung Galaxy S27 Pro kompakt gövdede Galaxy S26 Ultra gücüne sahip olacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek amiral gemileri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son bilgilere göre şirket, kompakt boyutlu akıllı telefon segmentinde devrim niteliğinde bir değişiklik yapmayı planlıyor. Özellikle Galaxy S27 Pro modelinin, kendisinden çok daha büyük olan Galaxy S26 Ultra seviyesinde bir batarya ile donatılması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Schrodinger (Phone Futurist) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Samsung Galaxy S27 Pro modeli 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu değer genellikle yalnızca en büyük ve en pahalı amiral gemilerine özgüydü. Tahminlere göre, bu cihaz yaklaşık 6,4 inçlik bir ekrana sahip olacak ve teknik özellikler bakımından Ultra versiyonunun neredeyse tam bir kopyası haline gelecek, ancak daha kompakt bir formda sunulacak.

Yeni teknolojilere temkinli yaklaşım

Şu anda birçok Çin markası silikon-karbon bataryalara geçiş yaparken, Samsung bu konuda temkinli davranmaya devam ediyor. Şirket, yeni nesil bataryaların uzun vadeli dayanıklılığı, güvenliği ve seri üretim stabilitesi konusunda tam olarak emin olmak istiyor. Bu nedenle, Galaxy S27 Pro modelinde geleneksel lityum-iyon bataryaların daha geliştirilmiş ve kimyasal bileşimi optimize edilmiş bir versiyonunun kullanılması bekleniyor.

Ekonomik faktörler de Samsung'un kararını önemli ölçüde etkiliyor. Phone Futurist'in verilerine göre, şirket şu anda her bir milyon adet Galaxy S Ultra akıllı telefon için batarya alımına 12–15 milyon dolar harcıyor. Silikon-karbon elementlere geçilirse, bu maliyetler cihaz başına milyon başına 22–28 milyon dolara kadar çıkabilir. Amiral gemilerinin milyonlarca adet satıldığı göz önüne alındığında, bu şirket için çok büyük bir mali yük anlamına geliyor.

Kamera ve diğer güncellemeler

Bataryanın yanı sıra, Samsung amiral gemilerinin selfie kameralarında da uzun zamandır beklenen değişikliklerin gerçekleşmesi bekleniyor. Son beş yıl içinde ilk kez Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modelleri, güncellenmiş 16 megapiksellik ön kameralarla donatılacak. Bu, kullanıcılara daha net ve kaliteli görüntüler alma imkanı sağlayacak.

Hatırlatalım, bu bilgileri paylaşan sızıntı kaynağı daha önce Galaxy S26 Plus özelliklerini ve 2027 yılında çıkması beklenen iPhone 20 modelinin dört tarafı kavisli ekran tasarımını doğru tahmin etmişti. Bu nedenle, Galaxy S27 Pro hakkındaki öngörüler de gerçeğe yakın olarak değerlendiriliyor.

Özbekistan pazarında Samsung akıllı telefonlar geleneksel olarak yüksek talep görüyor. Eğer şirket gerçekten kompakt bir gövdede 5000 mAh kapasiteli bir batarya sunabilirse, bu model Apple iPhone Pro serisi ile rekabette güçlü bir avantaja sahip olabilir. Şimdilik kullanıcıların geleneksel lityum-iyon teknolojilerinin maksimum imkanlarından yararlanması gerekecek.