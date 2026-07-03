Scaloni'den Yeşil Burun Adaları uyarısı: «Hata affedilmez»

·51·Spor
Scaloni'den Yeşil Burun Adaları uyarısı: «Hata affedilmez»

Arjantin milli takımının teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası son 32 turundaki Yeşil Burun Adaları maçı öncesinde temkinli açıklamalarda bulundu.

Teknik adam, play-off aşamasında yapılacak herhangi bir hatanın takımın turnuvadan elenmesine neden olabileceğini vurgulayarak, rakibini saygın ve tehlikeli bir takım olarak nitelendirdi.

«Hata yapma payımız azalıyor»

Scaloni, Arjantinli futbolcuların maçın öneminin tamamen farkında olduğunu belirtti.

«Bizi dişli bir rakip bekliyor. Hata yapma payımız giderek azalıyor. Bir mağlubiyet turnuvadan elenmemize neden olabilir. Bunun farkındayız», dedi teknik direktör.

Bununla birlikte, takımının şu anki durumundan memnun olduğunu ifade etti.

«Şu an iyi durumdayız ve maça tamamen hazırız».

Yeşil Burun Adaları henüz mağlup olmadı

Arjantin teknik direktörü, Yeşil Burun Adaları'nın turnuvada henüz mağlubiyet almamış olmasına özellikle dikkat çekti.

Scaloni, «Yeşil Burun Adaları henüz yenilmemiş bir takım. Suudi Arabistan maçında galibiyeti hak ettiler», şeklinde konuştu.

Ona göre, İspanya ve Uruguay maçlarında Yeşil Burun Adaları daha fazla zorluk yaşamış olsa da yine de dirençli bir oyun sergilediler.

«Rakip oldukça iyi»

Scaloni, teknik ekibin Yeşil Burun Adaları'nın maçlarını derinlemesine analiz ettiğini bildirdi.

La Nacion gazetesinin aktardığına göre Scaloni, «İspanya ve Uruguay maçlarında biraz daha zorlandılar. Onları analiz ediyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, rakip oldukça iyi», ifadelerini kullandı.

Arjantin favori görülse de Scaloni, futbolcularını rakibi küçümsememeleri ve her an konsantrasyonlarını korumaları konusunda uyardı. Artık takımlardan biri çeyrek finale yükselirken, diğeri için Dünya Kupası sona erecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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