Arsenal ve Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz İsveçli forvetin geleceği hakkında konuştu

·1·Spor
Arsenal ve Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz İsveçli forvetin geleceği hakkında konuştu

Arsenal, uzun zamandır beklenen Premier League şampiyonluğuna ulaştıktan sonra, takımın ana forveti Viktor Gyokeres hakkındaki tartışmalar dinmiyor. 2025 yazında Sporting'den 66 milyon sterline transfer edilen İsveçli forvet, ilk sezonunda takımın başarılarına önemli katkılar sağlamış olsa da, uzmanlar oyun tarzı konusunda farklı görüşler bildiriyor. Goal.com haber veriyor.

Arsenal ve İsveç milli takımının eski orta saha oyuncusu Stefan Schwarz, GOAL'e verdiği röportajda vatandaşı hakkında ilginç düşünceler paylaştı. Schwarz, Viktor Gyokeres'in teknik açıdan çok zarif veya "klasik" bir forvet olmayabileceğini, ancak fiziksel gücünün ve mücadeleci yapısının Mikel Arteta'nın takımı için çok kritik bir faktör olduğunu belirtti. Schwarz'a göre forvet, 2026-27 sezonuna gelindiğinde kariyerinin zirvesine ulaşacak.

Fiziksel üstünlük ve oyun tarzı

Stefan Schwarz, Viktor Gyokeres'i kendine has bir tarza sahip bir futbolcu olarak görüyor. Forveti Sunderland dönemindeki Brian Brobbey ile kıyaslayan Schwarz, onun rakip defans oyuncularına sürekli baskı kurma yeteneğini yüksek değerlendirdi. Eski futbolcu, "Rakiple çarpışmalardan kaçmıyor, aksine onları hissetmeyi ve fiziksel baskıyla yıpratmayı seviyor. Modern futbolda bu tarz '9 numaralar' çok nadir bulunur," dedi.

Bilgi olarak, Viktor Gyokeres Arsenal'deki ilk sezonunda tüm kulvarlarda toplam 21 gol atmayı başardı. Bu istatistik, takımın 22 yıllık aradan sonra İngiltere şampiyonu olmasında ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmesinde belirleyici bir rol oynadı. Hatırlatmak gerekirse, Londra ekibi söz konusu finalde Paris Saint-Germain'e mağlup olmuştu.

Rekabet ve transfer söylentileri

Başarılara rağmen Arsenal yönetimi hücum hattını daha da güçlendirmeyi planlıyor. Son haberlere göre "Gunners", Atletico Madrid ve Barcelona ile birlikte Manchester City'nin eski yıldızı Julian Alvarez için yarışa girebilir. Bu durum, Viktor Gyokeres için ilk 11'deki yerini koruma yolunda ciddi bir sınav anlamına geliyor.

Buna rağmen Stefan Schwarz, İsveçli forvetin potansiyeline inanıyor. Ona göre, Julian Alvarez gibi adaylar gelse bile, Viktor Gyokeres kendine özgü nitelikleriyle takım için faydalı olmaya devam edecektir. Arsenal taraftarları ise ondan Ian Wright, Thierry Henry veya Robin van Persie gibi efsanevi golcülerin seviyesine çıkmasını bekliyor.

Şu an 28 yaşında olan Viktor Gyokeres, İngiliz futboluna oldukça aşina. Daha önce Brighton, Swansea ve Coventry gibi kulüplerde forma giymişti. Sporting'de 102 maçta 97 gol atan forvet için Arsenal, kariyerinin en yüksek noktası olmayı sürdürüyor. Gelecek sezonlar, onun Londra kulübü tarihinde nasıl bir iz bırakacağını gösterecek.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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