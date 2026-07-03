Starlink'e ciddi rakip: Amazon kendi uydu internetini başlatıyor

Dünya genelinde yüksek hızlı uydu interneti pazarında SpaceX'in Starlink projesi uzun süredir tek hakimdi. Ancak teknoloji devi Amazon, Leo (Project Kuiper) projesi kapsamında yörüngeye yeterli miktarda cihaz yerleştirmeyi başardı ve yakında ticari hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Bu adımın, küresel internet kapsamını genişletmek ve fiyat rekabetini sağlamak adına önemli bir aşama olması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Amazon'un Leo projesinden sorumlu başkan yardımcısı Chris Weber, şu anda yörüngede 390'dan fazla uydunun yerleştirildiğini bildirdi. Uzman, bu rakamın belirli enlemlerde kesintisiz bağlantı sağlamak için yeterli olduğunu vurguladı. ixbt.com verilerine göre şirket, yıl sonuna kadar ilk müşterilere hizmet vermeye başlamayı planlıyor; servis ise 2026 yılında genel kullanıcılara tamamen açılacak.

Farklı ihtiyaçlar için üç tip terminal

Amazon, kullanıcılarına ihtiyaç ve imkanlarına göre üç farklı alıcı cihaz (receiver) sunuyor. Bu, kullanıcılara sadece ev ortamında değil, aynı zamanda büyük işletmeler ve hareket halindeki araçlar için de uygun çözümler seçme imkanı tanıyor:

Nano: 7x7 inç boyutunda kompakt bir cihaz olup 100 Mbps'ye kadar indirme hızı sağlar;

7x7 inç boyutunda kompakt bir cihaz olup 100 Mbps'ye kadar indirme hızı sağlar; Pro: 11x11 inç boyutunda standart model, bu model ile 400 Mbps'ye kadar hıza ulaşılabilir;

11x11 inç boyutunda standart model, bu model ile 400 Mbps'ye kadar hıza ulaşılabilir; Ultra: 20x30 inç boyutundaki en güçlü terminal olup 1 Gbps'ye kadar yüksek hızlı interneti garanti eder.

Proje kapsamındaki son fırlatma işlemleri Atlas V roketi yardımıyla gerçekleştirildi. Chris Weber'e göre bu görevler projenin temelini güçlendirdi. Uyduları belirlenen yüksekliğe çıkarmak ve ağı optimize etmek için önlerinde hala çok iş olsa da, başlangıç için gerekli teknik altyapı halihazırda oluşturulmuş durumda.

Özbekistan gibi dağlık bölgelerin çok olduğu ve uzak köylere fiber optik internetin ulaşmasının zor olduğu ülkeler için bu tür teknolojiler çok önemlidir. Starlink ile rekabetin artması, gelecekte uydu interneti fiyatlarının düşmesine ve kalitenin artmasına hizmet edecektir. Amazon Leo projesinin hayata geçmesiyle küresel pazarda seçenekler genişleyecektir.

Gelecekteki görevler sadece kapsama alanını genişletmeye değil, aynı zamanda veri iletim hacmini artırmaya da odaklanacak. Amazon, bulut teknolojilerini ve küresel altyapısını kullanarak Leo projesini sadece bireyler için değil, hükümetler ve büyük şirketler için de cazip hale getirmeyi hedefliyor.