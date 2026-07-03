İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için veda törenleri resmen başladı. İlk etkinlikler ülkenin başkenti Tahran'da gerçekleştiriliyor.

Bu bilgi RBK tarafından bildirildi.

Yas etkinliklerinin 4-9 Temmuz tarihleri arasında İran'ın birçok şehrinde düzenleneceği bildirildi. Törenlere dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 100 resmi delegasyonun katılması bekleniyor.

Plana göre, 4-6 Temmuz tarihlerinde Tahran'da veda ve cenaze törenleri yapılacak. 7 Temmuz'da Kum şehrinde bir yas yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor. Ardından, 8 Temmuz'da cenaze Irak topraklarına götürülecek ve 9 Temmuz'da Meşhed şehrinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Hatırlatalım, 86 yaşındaki Ayetullah Ali Hamaney'in bu yılın 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda hayatını kaybettiği bildirilmişti.