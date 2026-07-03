Ali Hamaney için veda törenleri resmen başladı

·63·Dünya
Ali Hamaney için veda törenleri resmen başladı

İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için veda törenleri resmen başladı. İlk etkinlikler ülkenin başkenti Tahran'da gerçekleştiriliyor.

Bu bilgi RBK tarafından bildirildi.

Yas etkinliklerinin 4-9 Temmuz tarihleri arasında İran'ın birçok şehrinde düzenleneceği bildirildi. Törenlere dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 100 resmi delegasyonun katılması bekleniyor.

İran bayrağıyla örtülü tabutlar ve yanlarında duran insanlar.

Plana göre, 4-6 Temmuz tarihlerinde Tahran'da veda ve cenaze törenleri yapılacak. 7 Temmuz'da Kum şehrinde bir yas yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor. Ardından, 8 Temmuz'da cenaze Irak topraklarına götürülecek ve 9 Temmuz'da Meşhed şehrinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Siyah giyinmiş kadınlar, Hamaney'in portresini taşıyarak tören yürüyüşü yapıyorlar.

Hatırlatalım, 86 yaşındaki Ayetullah Ali Hamaney'in bu yılın 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Siyah giyinmiş insanlar yeşil tabutun etrafında toplanmış ve etrafta kelebekler uçuyor.
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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