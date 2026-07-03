230 Yıllık Gelenek: Meksika Belediye Başkanı Timsahla Evlendi

·57·Dünya
230 Yıllık Gelenek: Meksika Belediye Başkanı Timsahla Evlendi

Meksika'nın San Pedro Huamelula şehrinde 230 yıldır devam eden sıra dışı gelenek bir kez daha gerçekleştirildi. Tören kapsamında Belediye Başkanı Viktor Hugo Sosa, "küçük prenses" olarak adlandırılan dişi bir kayman ile nişanlandı. Haberi Jornada gazetesi bildirdi.

Yerel efsanelere göre bu tören, doğa ve insan arasındaki uyumu simgeliyor. Ayrıca, belediye başkanının bir timsahla sembolik olarak evlenmesinin balıkçılara şans, bereket ve bol kazançlı bir sezon getireceğine inanılıyor. Bu nedenle söz konusu gelenek her yıl görkemli bir şekilde kutlanıyor.

Törenden önce timsah özel bir dini ayinden geçirildi ve üzerine bembeyaz bir gelinlik giydirildi. Güvenliği sağlamak amacıyla çenesi geçici olarak bağlandı. Ardından timsah, görkemli müzikler eşliğinde sokaklarda gezdirildi ve belediye başkanı ile sembolik nikah töreni yapıldı.

Etkinliğe yüzlerce yerel halk ve turist katıldı. Renkli milli kıyafetler, danslar ve halk bayramı atmosferinde geçen tören, Meksika'nın en ilginç ve özgün geleneklerinden biri olarak bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti.

MeksikaSan Pedro HuamelulaGelenekTimsahKültürel Etkinlik
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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