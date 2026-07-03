Cristiano Ronaldo Neden Her Zaman Lionel Messi'den Daha Fazla Eleştiriliyor? Louis Saa Nedenini Açıkladı

·81·Spor
Cristiano Ronaldo Neden Her Zaman Lionel Messi'den Daha Fazla Eleştiriliyor? Louis Saa Nedenini Açıkladı

Futbol dünyasının iki büyük temsilcisi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki rekabet, sadece sahada değil, taraftarlar ve uzmanlar arasındaki tartışmalarda da devam ediyor. Birçok kişi şu soruyu soruyor: Portekiz milli takım kaptanı, ezeli rakibine kıyasla neden daha fazla eleştirilerin hedefi oluyor? Manchester United'daki eski takım arkadaşı Louis Saa, bu konuda ilginç görüşlerini paylaştı. Goal.com haberine göre.

Şu anda Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda her iki yıldız da mücadele ediyor. Ancak 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo etrafındaki gürültü ve ilk 11'deki yeri konusundaki şüpheler, Messi ile kıyaslandığında çok daha yüksek. Goal.com'a verdiği röportajda Saa, bu durumu futbolcuların karakterleri ve tavırlarıyla açıkladı.

Karakterlerin Çatışması: Koruma ve Açıklık

Louis Saa'ya göre, Lionel Messi sakinliği ve az konuşması nedeniyle kamuoyu tarafından daha fazla korunuyor. "Bunu anlıyorum çünkü Ronaldo, Messi'den daha fazla konuşuyor ve daha fazla şey talep ediyor. İnsanlar genellikle daha utangaç ve biraz daha 'hassas' görünen kişileri koruma eğilimindedirler. Messi tam olarak böyle bir imaja sahip, sanki korunuyor", diyor eski forvet.

Ronaldo ise aksine, asla kimseden koruma istemez ve güçlü karakterini sergilemekten yorulmaz. Hırslarını açıkça ifade etmesi, genellikle eleştirmenlerin ona karşı daha sert olmasına neden olur. Saa'nın sözlerine göre, Cristiano Ronaldo her türlü eleştiriye sahadaki performansıyla yanıt verme ve "insanların ağzını kapatma" yeteneğine sahip.

Dünya Kupası sonuçlarına değinecek olursak, Lionel Messi şu anda 6 golle gol krallığı yarışında Kylian Mbappe ile birlikte lider durumda. Arjantinli yıldız, turnuva tarihinin en iyi golcüsü olma yolunda ilerlemesi ve yaşına rağmen büyüleyici bir oyun sergilemeye devam etmesi nedeniyle alkışlanıyor.

Cristiano Ronaldo ise grup aşamasında Özbekistan milli takımına iki gol atarken, 1/16 finalindeki Hırvatistan maçında (2:1) penaltıdan attığı golle takımının galibiyetine katkıda bulundu. Buna rağmen, gol atamadığı her maç medyada "bir devrin sonu" olarak yorumlanıyor. Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz kadrosunda hala asıl forvet olsa da, her hareketi titizlikle analiz ediliyor.

Son olarak Louis Saa, Ronaldo'nun üzerindeki baskıyı sevdiğini ve bunun onu daha güçlü olmaya ittiğini vurguladı. Messi'nin "korunan" statüsü ise ona daha huzurlu bir ortamda top sürme imkanı tanıyor. Her iki efsane de kendi yolunda ilerliyor, ancak medyadaki imajları taban tabana zıt.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortekizFutbolDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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