Chevrolet Silverado EV: Mükemmel Elektrikli Pikap Neden Beklendiği Kadar Satmıyor?

ABD otomotiv devi Chevrolet, en popüler modellerinden biri olan Silverado pikabın tamamen elektrikli versiyonunu piyasaya süreli uzun zaman oldu. Silverado EV; teknik özellikleri, menzili ve yenilikçi çözümleriyle sektör uzmanlarını etkilemiş olsa da, gerçek satış rakamları beklentilerin oldukça altında kalıyor. Ixbt.com verilerine göre, General Motors geçen yıl ABD ve Kanada'da bu modelden yalnızca 14 bin civarında satmış durumda ki bu rakam, geleneksel yakıtlı modellerin satışlarının on kat daha azıdır. Techcrunch.com haberi veriyor.

Silverado EV, sürücüye adeta bir binek otomobil kullanıyormuş hissi veriyor. İç mekanı geniş ve ses yalıtımı üst düzeyde. Araç, tek bir şarjla 400 milin (yaklaşık 640 km) üzerinde mesafe kat edebiliyor. Bu değerin en talepkar sürücüleri bile tatmin etmesi gerekiyordu. Ayrıca, acil durumlarda tüm bir evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güç kapasitesine sahip.

Tasarım ve Kontrol Özellikleri

Dış görünüşüyle Silverado EV, geçmişteki Chevy Avalanche modelini anımsatıyor. Dört kapısı, kısa bir yük alanı ve kabin ile yük alanını birbirine bağlayan özel tasarım öğeleri mevcut. Aracın uzunluğu yaklaşık 6 metre olsa da, arka tekerleklerin yönlendirme sistemi (rear-wheel steering) sayesinde dar alanlarda ve park yerlerinde oldukça çevik hareket ediyor. Ön panelde Google tabanlı modern bir multimedya ekranı bulunuyor ve bu ekran iPhone kadar hızlı ve akıcı çalışıyor.

Chevrolet mühendisleri, dokunmatik düğmelerden sıkılan sürücüler için fiziksel kontrol elemanlarını da korumuş. Ses seviyesi ve klima kontrolü için özel döner düğmelerin bulunması kullanım kolaylığı sağlıyor. Ancak General Motors'un yeni elektrikli araçlarında Apple CarPlay sisteminden vazgeçmesi birçok kullanıcı tarafından eleştiriliyor. Bunun yerine şirket, kendi özel Super Cruise sistemini aktif olarak tanıtıyor.

Super Cruise Sistemi ve Güvenlik Meseleleri

Super Cruise, sürücünün ana yollarda direksiyonu bırakarak ilerlemesine olanak tanıyan ikinci seviye bir otonom sürüş sistemidir. Sistem, rota seçiminde Google Maps verilerini kullanır ve hangi yollarda otopilotun daha fazla kullanılabileceğini gösterir. Ancak pratik testler, sistemin her zaman mükemmel olmadığını gösteriyor. Örneğin, yandan aniden çıkan araçları veya kirli lambaları olan römorkları tespit etmede sistem biraz yavaş kalabiliyor.

Peki, böyle bir teknolojik mucize neden alıcıların sıraya girdiği bir hit haline gelmedi? Bunun birkaç sebebi olabilir:

Geleneksel pikap tutkunlarının muhafazakar bakış açıları ve elektrik gücüne tam olarak güvenmemeleri;

Araç tasarımının herkes için uygun olmaması;

Fiyat ve rekabet ortamının karmaşıklığı;

Altyapı ile ilgili endişeler.

Özetle, Chevrolet Silverado EV teknik açıdan mükemmel geliştirilmiş ancak pazarını bulmakta zorlanan bir modeldir. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de bu denli büyük elektrikli araçlar şimdilik egzotik görünebilir, ancak küresel eğilim her halükarda elektrikli ulaşım yönündedir.