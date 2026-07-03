Buhara'da 30 bin kişilik yeni stadyum inşa edilecek

·66·Spor
Buhara'da 30 bin kişilik yeni stadyum inşa edilecek

Buhara vilayetinde modern ve büyük bir futbol stadyumu inşa edilmesi planlanıyor.

Çinli «China CAMC Engineering Co. LTD» şirketi, Buhara bölgesinde 30 bin seyirci kapasiteli bir merkez stadyum inşa etmeyi hedefliyor.

Stadyum «Bog‘idasht» bölgesinde yer alacak

Yeni spor kompleksi, Buhara bölgesinin «Bog‘idasht» mahalle sakinleri toplantı alanı bölgesine inşa edilmesinin öngörülüyor.

Şu anda stadyum sahasının tasarım çalışmaları başlatılmış durumda.

30 bin taraftar ağırlayacak

Projeye göre, yeni merkez futbol stadyumunun tribünleri 30 bin seyirci kapasiteli olacak.

Tesisin modern standartlara uygun olarak inşa edilmesi ve taraftarlar için konforlu koşulların yaratılması bekleniyor.

Büyük karşılaşmalar için yeni saha

Yeni stadyumun, Buhara vilayetindeki spor altyapısını daha da geliştirmeye hizmet etmesi planlanıyor.

Ayrıca, bu sahada:

  • uluslararası standartlara uygun futbol maçları;

  • ulusal düzeydeki turnuvalar;

  • büyük spor etkinliklerinin

düzenlenmesi bekleniyor.

Proje hayata geçirildiğinde, 30 bin kişilik yeni stadyum Buhara futbolunun ana merkezlerinden biri haline gelebilir.

BuharaChina CAMC Engineering Co. LTDBuhara
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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