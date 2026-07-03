Rusya'da Benzin Kıtlığı: Memurlara Ayrı Sıra

·60·Dünya
Rusya'da Benzin Kıtlığı: Memurlara Ayrı Sıra

Rusya'nın en az dört bölgesinde, bazı akaryakıt istasyonlarının devlet memurlarının araçlarına öncelikli olarak benzin sağladığı bildirildi.

Yerel yayınların verdiği bilgiye göre, sıradan sürücüler yakıt bulmak için uzun kuyruklarda beklerken, memurlara ve devlet kurumlarının araçlarına ayrı bir düzenle benzin dolduruluyor.

Saratov'da benzin istasyonu sadece devlet memurlarına hizmet veriyor

«7×7» yayınında belirtildiği üzere, benzin satışına getirilen kısıtlamaların 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı Saratov'da, «Rosneft»e bağlı bir istasyon esas olarak devlet memurlarının araçlarına hizmet veriyor.

Yerel «Vzglyad-info» yayını, bu ayrıcalığın sadece ambulans, polis veya diğer acil servis araçlarıyla sınırlı olmadığını kaydetti.

Sürücülerden biri şunları söyledi:

«Gözlerimizin önünde ilçe idaresi çalışanı, MFC ve “Rusya Postası” araçları yakıt aldı. Bir başka müşteri ise şifre olarak “Hükümet” kelimesini söyledi».

Gazetecilerin bildirdiğine göre, bu istasyonda müşterilerden doğrulayıcı belge istenmiyor. Ancak genel kısıtlama devam ediyor; bir araca günde 30 litreden fazla benzin verilmiyor.

Krasnodar'da belge gösterenlere benzin verildi

Krasnodar Şehir Meclisi milletvekili Aleksandr Safronov, Telegram kanalında gözlemcilerinden birinin çektiği videoyu paylaştı.

Videoda, bir «Rosneft» istasyonunda benzinin sadece ilgili belgeyi sunan devlet memurlarına satıldığı görülüyor.

Sıradan sürücüler «benzin yok» cevabı alıyor

YEAN yayınının okurları, Çelyabinsk — Yekaterinburg güzergahında da benzer bir durumun yaşandığını bildirdi.

Onların ifadesine göre, «Rosneft» istasyonunda sıradan müşteriler «benzin yok» bahanesiyle geri çevrilirken, devlet memurlarına yakıt dolduruldu.

Volgograd'da sadece yakıt kartıyla satış

Volgograd'daki bir «Gazprom» istasyonunda da yerel halka serbestçe benzin satılmadığı bildirildi.

Yakıtı sadece özel karta sahip müşteriler satın alabiliyor. Bu kartlar herkes için çıkarılmış olsa da, kaynağa göre uygulamada bunlardan temel olarak acil servisler ve yerel yönetim temsilcileri faydalanıyor.

Rusya'da yakıt sorunu devam ediyor

Ukrayna dronlarının petrol tesislerine yönelik saldırılarının artmasının ardından, Rusya'nın birçok bölgesinde benzin satışına kısıtlamalar getirildiği söyleniyor.

Bazı yerlerde sürücüler araçlarına yakıt doldurabilmek için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Buna rağmen, Rusya hükümeti ülkedeki yakıt kıtlığını ciddi bir sorun olarak değerlendirmiyor. RF Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç pazarın benzinle yeterince beslendiğini açıkladı.

RosneftGazprom
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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