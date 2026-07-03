Altı Kez Premier League Şampiyonu Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

·33·Spor
Altı Kez Premier League Şampiyonu Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü, Manchester City savunmacısı Nathan Ake'nin transferini resmen açıkladı.

31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, İngiltere'de birçok kupa kazandıktan sonra kariyerine Türkiye Süper Lig'de devam edecek.

Ake, Avusturya kampında takıma katılacak

Nathan Ake, Hollanda milli takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldığı için şu anda tatilde.

Edinilen bilgilere göre savunmacı, tatil döneminin ardından Fenerbahçe'nin Avusturya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kampına katılacak.

Manchester City ile dört kez şampiyon oldu

Ake, 2020 yılından beri Manchester City forması giyiyordu.

Hollandalı futbolcu, Manchester ekibiyle dört kez İngiltere Premier League şampiyonluğu yaşadı.

Hem stoper hem de sol bek pozisyonunda oynayabilmesiyle takımın en önemli oyuncularından biri oldu.

Kariyerine Chelsea'de başladı

Nathan Ake, profesyonel kariyerinin ilk döneminde Chelsea kadrosunda da yer aldı.

Genç savunmacı, Londra kulübüyle iki kez daha İngiltere şampiyonluğu kutladı. Böylece Ake, kariyeri boyunca toplam altı kez Premier League şampiyonu oldu.

Hollanda Dünya Kupası'na erken veda etti

Nathan Ake, Hollanda milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Ancak Hollandalılar, son 16 turunda Fas'a karşı normal süresi 1-1 biten maçı penaltı atışları sonucunda 2-3 kaybederek elendi.

Şimdi deneyimli savunmacı, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Fenerbahçe'nin kupa mücadelesine yardımcı olmaya çalışacak.

FenerbahçeNathan AkéManchester CityHollanda
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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