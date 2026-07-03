GitHub'dan Beklenmedik Hamle: Yazılım Kodlarını CD'lerde Saklama Teklifi

·28·Teknoloji
GitHub'dan Beklenmedik Hamle: Yazılım Kodlarını CD'lerde Saklama Teklifi

Dünyanın en büyük geliştirici platformu olan GitHub, sosyal medyada beklenmedik ve biraz ironik bir duyuru yaptı. Şirket, herhangi bir açık repozitoryumu (kod deposunu) CD-ROM formatında fiziksel bir kopya olarak alma imkanı sunuyor. Bu girişim, dijital dünyada fiziksel taşıyıcılara olan ilginin geri dönmesiyle paralel olarak ortaya çıktı ve teknoloji topluluğunda hararetli tartışmalara yol açtı. Ixbt.com haber veriyor.

GitHub temsilcilerinin X (eski adıyla Twitter) sayfasında yazdıklarına göre, kullanıcılar artık kodlarını diskte saklayabilir, arkadaşlarına ödünç verebilir ve hatta çocuklarına miras bırakabilirler. Haberde, bu kodun "onu kaybetmediğiniz sürece (realist olalım) sonsuza dek sizin kalacağı" vurgulanıyor. Bu yaklaşım, dijital varlıklara karşı "fiziksel sahiplik" fikrini öne çıkarıyor.

Özlem mi yoksa endüstri trendlerine bir ironi mi?

ixbt.com verilerine göre, bu paylaşım resmi bir tonda yazılmış olsa da, temelinde güçlü bir satir ve endüstri trendlerine karşı eleştirel bir yaklaşım yatıyor. GitHub, son yıllarda bulut platformlarının aşırı popülerleşmesine ve tüm verilerin yalnızca sanal dünyaya taşınmasına karşı kendine has mizahi bir tutum sergiliyor. CD'ler ve kasetler gibi eski formatlar, günümüzde nostalji unsuru olarak teknolojik söyleme yeniden geri dönüyor.

Teknik açıdan bakıldığında, repozitoryumların fiziksel bir diskte saklanması, modern DevOps platformlarının felsefesine tamamen aykırıdır. Zira GitHub gibi sistemlerde kodlar sürekli güncellenir, düzenlenir ve farklı versiyonlarla entegre edilir. CD-ROM gibi değiştirilemez taşıyıcılar ise kodun yalnızca belirli bir andaki "görüntüsünü" (snapshot) mühürleyebilir.

Özbekistanlı yazılımcılar ve IT uzmanları için de bu haber ilgi çekici bir tartışma konusu haline geldi. Ülkemizde bulut teknolojilerine ve GitHub gibi platformlara bağımlılık artarken, verilerin çevrimdışı bir kopyasına sahip olma fikri, şaka olsa bile, önemli soruları gündeme getiriyor. Bu durum, bulut altyapılarına olan aşırı güvenin risklerini hatırlatıyor.

GitHub henüz bu girişimin gerçek bir ürün mü yoksa sadece kavramsal bir şaka mı olduğu konusunda açıklama yapmadı. Ancak geliştirici topluluğu bunu, bulut servislerine bağımlılığı azaltma ve dijital mirası koruma gerekliliğine dair önemli bir sinyal olarak kabul etti. Şirket daha önce "Arctic Code Vault" projesi kapsamında insanlığın en önemli kodlarını Arktik buzullarının altında uzun süreli saklama amacıyla yerleştirmişti.

Özetle, GitHub tarafından öne sürülen CD-repozitoryum fikri, modern yüksek teknoloji çağında bizi bir an için geriye bakmaya ve dijital dünyanın geçiciliği üzerine düşünmeye zorluyor. Fiziksel kopya, eski bir formatta olsa bile, kullanıcıya emeğinin ürününü "elle tutma" imkanı veriyor.

GitHubTeknolojiCD-ROMProgramlamaDevOps
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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