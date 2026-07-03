Yapay Zeka Cihazları Neden Pahalılaştırıyor?

Hayatın neredeyse tüm alanlarında büyük değişiklikler vaat eden yapay zeka, tüketiciler için beklenmedik sonuçlar da doğuruyor.

Yapay zeka veri merkezlerine olan talebin hızla artmasının ardından bellek çiplerindeki kıtlık derinleşiyor. Sonuç olarak akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, tablet ve oyun konsollarının fiyatları yükseliyor.

Sorunun temel nedeni nedir?

Yapay zeka sistemlerini eğitmek ve çalıştırmak için büyük miktarda hızlı bellek gereklidir.

Samsung, SK Hynix ve Micron gibi büyük bellek çipi üreticileri, kapasitelerini yüksek getirili HBM — yüksek bant genişlikli bellek üretimine yönlendiriyor.

Bu bellek türü, büyük dil modellerinde ve yapay zeka veri merkezlerinde yaygın olarak kullanılır.

Sonuç olarak, standart cihazlar için gerekli olan DRAM ve NAND çiplerinin üretim hacmi azalıyor.

Bellek çipleri daha da pahalılaşabilir

Analistlerin verilerine göre, bellek çipi fiyatları halihazırda onlarca yüzde oranında arttı.

Önümüzdeki çeyreklerde ise fiyatların %30–50 oranında daha artması mümkün.

Gartner tahminlerine göre 2026 yılında:

kişisel bilgisayar fiyatları 2025'e kıyasla %17;

akıllı telefon fiyatları %13

artabilir.

Ayrıca, akıllı telefon sevkiyat hacminin %8–13, kişisel bilgisayar pazarının ise yaklaşık %10 oranında daralma ihtimali var.

Apple cihaz fiyatlarını artırdı

Apple şirketi bir dizi ürününün fiyatını yükseltti.

Bunlar arasında:

MacBook modelleri;

temel MacBook Neo — 150 dolar;

iPad;

iPad Mini;

Vision Pro;

HomePod

ve diğer cihazlar pahalılaştı.

Şirket bu kararı, üretim maliyetlerindeki artışı tamamen karşılayamamasıyla açıklıyor.

Şu ana kadar fiyat artışları iPhone modellerini etkilemedi. Ancak analistler 2026'da iPhone'un da pahalılaşmasını bekliyor.

Diğer şirketler de fiyatları değiştirdi

Bellek çipi kıtlığı diğer büyük üreticileri de etkiliyor.

Microsoft şirketi Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarının fiyatlarını artırdı.

Samsung ise şu ürünleri pahalılaştırdı:

Galaxy S26;

Tab S11;

katlanabilir akıllı telefonlar.

Sony ve Nintendo da PlayStation 5 ve Switch 2 fiyatlarını yeniden gözden geçirdi.

Kıtlık birkaç yıl daha devam edebilir

Uzmanlar, bellek çipi kıtlığının en az 2027–2028 yıllarına kadar süreceğini tahmin ediyor.

Yeni fabrikalar kurmak, ekipmanlar yerleştirmek ve üretimi başlatmak büyük miktarda kaynak ve zaman gerektirir.

Bu nedenle sıradan kullanıcılar yeni cihaz satın almayı erteleyebilir.

Bu durumun özellikle:

gelişmekte olan ülke pazarlarını;

bütçe dostu cihaz segmentini;

akıllı telefon ve bilgisayarlarını sık sık yenileyen alıcıları

güçlü bir şekilde etkilemesi bekleniyor.

İkinci el teknolojiye talep artabilir

Yeni cihazların pahalılaşması, daha ucuz alternatiflere olan ilgiyi artırıyor.

Alıcılar:

önceki nesil modellere;

ikinci el cihazlara;

yenilenmiş teknolojik ürünlere;

bütçe dostu markalara

daha fazla ilgi gösterebilir.

İnovasyonlar da hızlanıyor

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişim sadece fiyatları artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni teknolojilerin yaratılmasını da hızlandırıyor.

Şirketler daha verimli çip mimarileri, yeni malzemeler ve alternatif veri depolama yöntemleri arıyor.

Ancak kısa vadede tüketiciler için durum basit: akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar eskisinden daha pahalı olabilir.

Böylece, onlarca yıldır süregelen cihazların sürekli ucuzlaması dönemi sona ermiş gibi görünüyor.