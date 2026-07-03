NASA, Boeing Starliner Projesindeki Başarısızlıkların Nedenlerini Açıkladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing tarafından geliştirilen Starliner uzay aracındaki teknik sorunların, sistematik yönetim hatalarının ve planlama eksikliklerinin bir sonucu olduğunu resmen kabul etti. NASA Baş Müfettişi'nin yeni raporuna göre, projedeki gecikmeler ve uçuş sırasındaki arızalar uzay programının geleceği için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu analiz belgesi, uzay endüstrisindeki en büyük projelerden birinin neden krizin eşiğine geldiğini ortaya koydu. Ixbt.com haberi veriyor.

Raporda, NASA ve Boeing arasındaki sözleşme modelinin veri paylaşımını kısıtladığı belirtiliyor. Ajans uzmanları, aracın simülasyon testleri ve güvenlik göstergeleri hakkında tam bilgiye sahip olamadı. Özellikle araç veya mürettebat kaybı yaşanabilecek senaryolara ilişkin verilerin sınırlı olması, uçuş öncesinde sistematik risklerin doğru değerlendirilmesini engelledi. Bu durum, Crew Flight Test (CFT) görevi sırasında beklenmedik arızaların ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Uzmanlara göre Boeing, eski teknolojilerine aşırı güven gösterdi ve yeni araç tasarımının hazırlık sürelerini gerçekçi değerlendirmedi. 2021'den beri projenin her altı ayda bir tamamlanacağı söylense de, uygulamada ilk insanlı uçuş ancak 2024 Haziran ayında gerçekleştirildi. Bu acelecilik ve yanlış planlama, araç sistemlerinin test edilme kalitesini olumsuz etkiledi.

Teknik arızalar ve personel eksikliği

Starliner aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirdiği son görev sırasında motorlarda ciddi arızalar gözlemlenmişti. Sonuç olarak araç, mürettebatsız olarak Dünya'ya dönmek zorunda kaldı ve astronotlar SpaceX şirketinin Crew Dragon aracında kaldılar. NASA raporunda, ajansın ticari uçuşlar bölümündeki personel eksikliğinin yüzde 21'e ulaştığı, bunun da güvenlik analizi ve sertifikasyon süreçlerini yavaşlattığı belirtiliyor.

Şu anda projenin geleceğine ilişkin şu temel sorunlar devam etmektedir:

Motorların yönlendirme sistemindeki arızalar henüz tamamen giderilmedi;

Servis modülündeki bileşenlerin aşırı ısınma sorunu çözülmedi;

Bir sonraki Starliner-1 görevi insanlı durumdan insansız moda geçirildi;

Aracın düzenli uçuşlar için nihai sertifikasyonu en az 2027 yılına ertelendi.

Boeing CEO'su Kelly Ortberg, şirketin çoğu sorunu kontrol altına aldığını ve düzeltici önlemlerin alındığını vurguluyor. Ancak NASA danışma kurulu, araçtaki kritik kusurların hala devam etmesinden endişeli. Bu durum Boeing için sadece finansal kayıp değil, aynı zamanda uzay endüstrisindeki itibarına da ciddi bir darbe oldu.

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer faktör ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nun işletme süresinin 2030 yılında sona erecek olmasıdır. Eğer Starliner aracının sertifikasyonu 2027'ye kadar uzarsa, Boeing istasyonun kullanım süresi dolana kadar planlanan tüm görevleri tamamlamaya yetişemeyebilir. Bu da ABD'nin uzaya erişim konusunda yalnızca SpaceX platformuna bağımlı kalma riskini artırıyor.