Tarayıcı Savaşları: Yapay Zeka Chrome ve Safari Hakimiyetine Son mu Veriyor?

·6·Teknoloji
Tarayıcı Savaşları: Yapay Zeka Chrome ve Safari Hakimiyetine Son mu Veriyor?

Dünya genelinde tarayıcılar arasındaki rekabet yeni bir aşamaya geçti. Artık mücadele sadece arama sonuçları için değil, hangi şirketin yapay zekasının kullanıcı adına internette karmaşık görevleri yerine getirebileceği üzerine yoğunlaşıyor. Google Chrome ve Apple Safari hala pazarda lider olsa da, 2026 yılına gelindiğinde durum keskin bir şekilde değişti. Yeni nesil tarayıcılar, internete açılan basit bir pencere değil, kişisel bir asistana dönüşüyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Günümüzde kullanıcılar, Chrome ve Safari'ye alternatif olarak sadece hızlı değil, aynı zamanda yapay zeka (AI) ile derinlemesine entegre edilmiş uygulamaları seçme imkanına sahip. Bu noktada açık kaynaklı tarayıcılar ve kullanıcının zihinsel huzurunu sağlayan "mindful browsers" (bilinçli tarayıcılar) gibi yeni kavramlar ortaya çıktı. Ixbt.com verilerine göre, pazara giren yeni oyuncular geleneksel arama sistemlerinden vazgeçip chatbot tabanlı yönetime odaklanıyor.

Yeni Nesil AI Tarayıcıları: Comet ve Dia

Perplexity girişimi tarafından sunulan Comet tarayıcısı, bu yöndeki en son yeniliklerden biri oldu. Sadece bilgi aramakla kalmıyor, aynı zamanda e-postaları özetleme, web sayfalarını analiz etme ve takvimde toplantılar ayarlama gibi işlemleri gerçekleştiriyor. Şu anda bu hizmet, Perplexity'nin aylık 200 dolarlık Max planı kullanıcılarına açık, diğerleri ise bekleme listesine kaydolabiliyor.

Arc tarayıcısının arkasındaki The Browser Company ise Dia adlı yeni ürününü tanıttı. Görünüş olarak Google Chrome'a benzese de, Dia dahili AI sohbet aracıyla ayrışıyor. Kullanıcının girdiği tüm siteleri analiz ederek gerekli bilgiyi bulmaya veya ürünlerle ilgili soruları yanıtlamaya yardımcı oluyor. Şu an için bu tarayıcı kapalı beta aşamasında ve sadece Arc üyeleri için erişilebilir durumda.

OpenAI ve Opera'nın Stratejik Hamleleri

Tarayıcı pazarındaki en beklenen yeniliklerden biri OpenAI şirketinin Atlas tarayıcısı oldu. Bu program, kullanıcıların ChatGPT aracılığıyla doğrudan arama sonuçlarını sormasına ve harici bağlantılara gitmeden web sitelerini chatbot içinde incelemesine olanak tanıyor. Atlas'ın "agent modu" ise kullanıcı görevlerini otonom olarak yerine getirmek için tasarlandı. Şu an macOS için yayınlanan bu tarayıcının yakında Windows, iOS ve Android platformlarında da yer alması bekleniyor.

Opera şirketi de geride kalmıyor. Yeni Neon tarayıcıları, bağlamı anlama yeteneğine sahip olup alışveriş yapma, araştırma yürütme ve hatta yazılım kodu yazma konusunda yardımcı oluyor. Neon'un en belirgin özelliği, bazı görevleri çevrimdışı modda da yerine getirebilmesi. Bu hizmet abonelik tabanlı çalışıyor ve kullanıcılara aylık 19.90 dolar karşılığında sunuluyor.

Özetle, tarayıcılar artık sadece bilgi görüntüleme aracı değil, dijital dünyada akıllı bir asistana dönüşüyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu teknolojilerin yakında günlük bir ihtiyaç haline gelmesi kaçınılmaz, çünkü yapay zeka tabanlı bu yardımcılar zaman tasarrufu ve iş verimliliğini artırmada rakipsiz.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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