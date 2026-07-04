AnTuTu Raporu: Modern Android akıllı telefonlar hangi teknik özelliklere sahip

Akıllı telefon pazarındaki teknolojik yarış yeni bir aşamaya yükseliyor. AnTuTu benchmark uzmanları, 2026 yılının ikinci çeyreği sonuçlarına göre Android cihaz kullanıcılarının tercihlerini analiz ederek, günümüzde yaygınlaşan "ideal" akıllı telefon profilini açıkladı. Araştırma sonuçları, kullanıcıların artık yalnızca dış görünüme değil, maksimum performans için ek bütçe ayırmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre, rapor döneminde en büyük artış RAM kapasitesinde gözlemlendi. Şu anda Android akıllı telefon sahiplerinin yüzde 41,7'si 16 GB RAM'a sahip cihazları kullanıyor. Bu oran geçen çeyreğe kıyasla yüzde 3,4 arttı. Bu eğilim, modern uygulamaların ve oyunların yanı sıra sisteme entegre edilen yapay zeka işlevlerinin daha fazla kaynak gerektirdiği anlamına geliyor.

Hafıza kapasitesi ve ekran özellikleri

Sadece hızlı bellek değil, kalıcı bellek (flash-memory) kapasitesine olan talep de önemli ölçüde arttı. Analizler, 512 GB ve 1 TB hafızaya sahip modellerin yaygınlaştığını gösteriyor. Kullanıcılar yüksek kaliteli video ve fotoğrafları saklamak için büyük hacimli alana ihtiyaç duyuyor, bu da küçük hacimli (128 GB veya 256 GB) modellerin pazardaki payının azalmasına yol açıyor.

Ekran parametreleri açısından da net standartlar oluştu. Günümüzde çoğu kullanıcı 6,7 inçten büyük diyagonal ekranları tercih ediyor. Görüntü akıcılığını sağlayan 120 Hz yenileme hızı ise artık orta ve üst segmentteki akıllı telefonlar için zorunlu bir özellik haline geldi. Bu, oyun tutkunları ve içerik tüketicileri için temel kriterlerden biri olmaya devam ediyor.

İşlemciler ve yazılım

Cihazların "kalbi" konusunda Qualcomm şirketinin SoC (sistem-on-chip) çözümleri liderliğini koruyor. 8 çekirdekli merkezi işlemciler pazarın mutlak hakim gücü haline geldi. AnTuTu verilerine göre, Qualcomm çipleri performans ve enerji verimliliği arasındaki dengeyi en iyi şekilde sağladığı için kullanıcıların tercihine neden oluyor.

Yazılım alanında ise Android 16 işletim sisteminin hızla yayıldığı gözlemleniyor. Çoğu büyük üretici güncel modellerini yeni sürüme geçirmeyi başardı. Bu, kullanıcılara en son güvenlik güncellemelerinden ve yeni işlevlerden hızlıca yararlanma imkanı sunuyor.

Özbekistan pazarında da bu eğilim belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Şu anda alıcılar akıllı telefon seçerken 8 GB RAM yerine en az 12 GB veya 16 GB kapasiteli versiyonları talep ediyor. Bu da mobil teknolojilerin gelişiminin bölgemizde de global trendlerle uyumlu olduğunu doğruluyor. Gelecek çeyreklerde 16 GB RAM'ın standart bir seviye haline gelmesi bekleniyor.