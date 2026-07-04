Intel orta segmentte devrim yapmak istiyor: Core Ultra 5 işlemcileri 22 çekirdekli olacak

·4·Teknoloji
Intel orta segmentte devrim yapmak istiyor: Core Ultra 5 işlemcileri 22 çekirdekli olacak

Yarı iletken pazarının lideri Intel şirketi gelecekteki işlemcileriyle kullanıcıları şaşırtmaya hazırlanıyor. Insider Jaykihn tarafından sunulan son bilgilere göre, şirketin Nova Lake-S ailesine ait Core Ultra 5 modelleri orta sınıf çipler için eşi benzeri görülmemiş teknik özelliklere sahip olacak. Bunun Intel için rekabette yeni bir sayfa açması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil Core Ultra 5 işlemcilerinin aynı anda 22 çekirdek içereceği söyleniyor. Bu konfigürasyon altı adet yüksek performanslı Coyote Cove (P-çekirdekler), 12 adet enerji tasarruflu Arctic Wolf (E-çekirdekler) ve dört adet düşük güçlü LP-E-çekirdekten oluşuyor. Bu yaklaşım orta seviye bilgisayarlarda bile karmaşık görevleri ve ağır oyunları sorunsuz gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

Büyük hacimli önbellek ve enerji verimliliği

Nova Lake-S serisinin en temel özelliği bLLC (big Last Level Cache) teknolojisi olacak. Bilgilere göre, Core Ultra 5 işlemcileri 144 MB hacminde önbellekle donatılacak. Bu gösterge günümüzde AMD şirketinin X3D serisindeki oyun işlemcileriyle doğrudan rekabet etme imkanı sağlıyor. Önbelleğin büyüklüğü özellikle kare frekansı (FPS) yüksek olması önemli olan modern video oyunlarında büyük avantaj sağlıyor.

Intel bu seride iki ana modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Birincisi — 125 W güç tüketimine sahip ve çarpanı açık olan K-serisi model, ikincisi ise yalnızca 65 W enerji tüketen ama yüksek verimliliği koruyan standart model. Bu, kullanıcılara hem güçlü soğutma sistemine sahip oyun bilgisayarları hem de kompakt ve tasarruflu iş istasyonları için uygun seçim imkanı sağlıyor.

Geleceğin platformu ve çıkış tarihi

Nova Lake-S serisindeki işlemcilerin tamamen yeni bir platforma geçmesi bekleniyor. ixbt.com haberine göre, bu çipler LGA1954 soketine sahip olacak ve 900 serisi çipsetlerle çalışacak. Ayrıca yeni sistemlerin DDR5-8000 hızlı bellek standardını desteklemesi planlanıyor. Bu da bilgisayarın genel veri aktarım kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Amiral gemisi modeller hakkında da ilginç bilgiler mevcut. Nova Lake-S ailesinin en üst basamağında yer alacak işlemciler 52'ye kadar çekirdek ve şaşırtıcı 288 MB önbelleğe sahip olabilir. Böyle bir güç en talepkâr profesyonel programlar ve render süreçleri için bile fazlasıyla yeterli olacak.

Hayranların bu yenilikleri biraz beklemesi gerekecek. Nova Lake-S serisinin resmi çıkışı 2027 yılının başına planlanmış. Buna rağmen Intel şimdiden teknolojik üstünlüğünü sergileyerek kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Özbekistan pazarında da bu işlemcilerin ortaya çıkmasıyla yüksek performanslı sistemlere olan talebin yeni bir aşamaya çıkması şüphesiz.

IntelCore Ultra 5Nova Lake-SİşlemciTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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