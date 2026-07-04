NASA, Dünya'ya düşen teleskopu kurtarmaya başladı

NASA tarafından finanse edilen özel uzay aracı, Dünya'ya yavaş yavaş yaklaşan Swift uzay teleskopunu kurtarmak için uzaya fırlatıldı. Bu görev uzay tarihında ilk kez gerçekleştiriliyor olup, uzmanlar onu yüksek riskli ancak çok önemli bir operasyon olarak değerlendirmektedir.

Swift teleskopu, evrendeki en güçlü patlamalar — gama ışını parlamaları ve diğer yüksek enerjili uzay olaylarını gözlemlemek için 2004 yılında fırlatıldı. Ancak son yıllarda Güneş faaliyetlerinin artması nedeniyle Dünya atmosferi genişleyerek teleskopun yörüngesini etkilemeye başladı. Sonuç olarak yavaşlayarak önceki 600 kilometrelik yükseklikten yaklaşık 360 kilometreye kadar düştü.

Uzmanların vurguladığına göre, teleskopun yörüngesi 300 kilometrenin altına düşerse, onu korumak neredeyse imkansız olacaktır. Bu nedenle NASA onu kurtarmak için acil bir operasyon başlattı.

Projeyi ABD'nin Katalyst Space Technologies şirketinin geliştirdiği LINK adlı robot uzay aracı gerçekleştirecek. Üç robot kol ile donatılmış bu cihaz, teleskopa dikkatlice yaklaşacak, onu sıkıca tutacak ve ardından motorları yardımıyla daha güvenli yüksek yörüngeye çıkaracaktır.

Uzmanlar operasyonun çok karmaşık olduğunu vurguluyor. Çünkü Swift hareket eden bir nesne olup, yörüngesi sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle LINK önce teleskopu her yönüyle fotoğraflayacak, en güvenli tutuş noktasını belirleyecek ve ancak ondan sonra robot kollarıyla onu tutmaya çalışacaktır.

Açık Üniversite bilim insanı doktor Simeon Barber'a göre, bu görev büyük bir riskle bağlantılı olsa da, Swift insanlık için benzersiz bilimsel veriler sunduğu için onu korumaya değer.

Tüm aşamalar plan doğrultusunda geçerse, LINK önümüzdeki iki-üç ay boyunca teleskopu yavaşça tekrar 600 kilometre civarındaki kararlı yörüngeye çıkaracak ve o bilimsel faaliyetlerini sürdürecektir.

Uzmanlara göre, bu görev başarılı bir şekilde tamamlanırsa, gelecekte diğer ünlü uzay araçları, dahil olmak üzere, Hubble teleskopunun da bu yöntemle kurtarılması imkanı ortaya çıkabilir.