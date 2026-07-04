Ancelotti, Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini açıkladı

·9·Spor
Ancelotti, Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini açıkladı

Brezilya milli takımı baş antrenörü Carlo Ancelotti, şu ana kadar 2026 Dünya Kupası'nda az süre alan Neymar hakkında görüş belirtti. İtalyan uzman, 34 yaşındaki yıldızın fiziksel durumunun iyi olduğunu ve tam 90 dakika sahada oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

Neymar mundialda sadece bir kez oynadı

Neymar, şu anki Dünya Kupası'nda şu ana kadar sadece bir maçta sahaya çıktı.

Grup aşamasının üçüncü turunda İskoçya'ya karşı 3-0 biten maçın 76. dakikasında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Japonya'ya karşı oynanan 1/16 final maçında ise forvet tüm oyun boyunca yedek kulübesinde kaldı. Brezilya bu maçı 2-1 kazandı.

«O 90 dakika oynamaya hazır»

Ancelotti, Neymar'ın mevcut fiziksel durumunun tam maç oynamaya imkan tanıdığını söyledi.

«Evet, tam 90 dakika oynamaya hazır. Elbette, mevcut durumdan memnun değil, ama kendini çok iyi tutuyor. Antrenmanlarda da mükemmel çalışıyor», — dedi antrenör.

Takım arkadaşları Neymar'a saygı duyuyor

Brezilya baş antrenörünün sözlerine göre, Neymar'ın takım içindeki etkisi hala çok büyük.

«Neymar takımda büyük saygı görüyor. O açık kalpli bir insan ve takım arkadaşları onu çok seviyor. Takımdaki yeri çok önemli», — vurguladı Ancelotti.

«O büyük bir yetenek»

Ancelotti, Neymar'ın futbolculuk yeteneğinin yanı sıra insani özelliklerini de özel olarak takdir etti.

«O büyük bir yetenek, aynı zamanda çok mütevazı bir insan. Ondan çok memnunum. Ve elbette, her zamanki gibi oynamak istiyor», — dedi uzman Folha de S. Paulo'ya verdiği röportajda.

Şimdi taraftarları ilgilendiren ana soru — Ancelotti, eleme turunun bir sonraki aşamasında Neymar'a ilk 11'de yer verecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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